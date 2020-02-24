NBA／相隔三年再繳30+ 拓荒者主帥大讚甜瓜高效率

拓荒者隊今天靠著麥凱倫（C.J. McCollum）猛攻全場最高的41分，搭配安東尼（Carmelo Anthony）相隔三年單場突破30分大關，以107：104險勝來訪的活塞隊，也讓拓荒者主帥史達茲（Terry Stotts）也忍不住大讚「甜瓜」的高效率。

拓荒者此役開賽來勢洶洶，首節就在麥凱倫獨拿15分、安東尼12分帶領下，單節打出40：24的攻勢，不過第二、三節進攻端降溫，反讓活塞取得領先，好在決勝節麥凱倫與安東尼再度跳出，驚險以3分差收下勝利。

麥凱倫三分球11投6中，繳出41分、9籃板、12助攻的準「大三元」數據，安東尼更是高效率16投11中、高達6成9的投籃命中率拿下32分，這樣的表現也讓主帥史達茲直誇讚，「他今天打得好極了，命中了關鍵投籃，很高興看到他有這樣的表現，他今天的效率非常高。」

安東尼在歷經一年的「失業人生」後，本季重返NBA、加盟拓荒者，今天繳出本季新高的32分，也是自2017年2月對戰76人後，暌違三年單場突破30分，當時他還穿著尼克隊球衣。

安東尼也將自己的好表現歸功於隊友麥凱倫的帶領，「他今晚帶領著我們，當我們需要他時打出關鍵表現，今晚他命中率極高，扛起贏球重任並帶領球隊前進。」

而目前拓荒者以26勝32負排名西區第九名，距離第八名的灰熊隊還有3場勝場差，對於球隊努力擠進西區八強窄門，安東尼說：「現在我們沒得選，需要站出來幫助球隊獲得勝利，盡力做好本分，現在正是衝擊季後賽的時候，每一場都必須要拚死搏鬥。」