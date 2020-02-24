聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／傷病特例簽下莫里斯 傳湖人今夏簽回卡珍斯
洛杉磯湖人隊今天宣布，球隊以傷病特例用175萬美元正式簽下莫里斯（Markieff Morris），而為了騰出球隊空間，捨棄正在養傷的長人卡珍斯（DeMarcus Cousins），不過《The Athletic》記者瓦爾頓（Joe Vardon）透露，湖人可能會與他重新簽約。
日前就傳出湖人要做出補強，與活塞達成買斷協議簽下莫里斯，而為了騰出空間，因此將目前因左膝十字韌帶撕裂、正在養傷的卡珍斯釋出；卡珍斯去年7月與湖人簽下一紙一年350萬美元的合約。
而莫里斯順利加入「紫金軍團」，日前他的弟弟小莫里斯（Marcus Morris）也才剛加盟快艇隊，代表兩兄弟將在「洛城內戰」中對決，根據賽程，兄弟本季還有兩次交手機會。
今天湖人官方公布，球隊透過傷病特例正式簽下莫里斯，同時宣布裁掉卡珍斯。儘管再度成為自由身，卡珍斯與湖人仍保持密切關係，根據瓦爾頓報導，聯盟消息人士透露，湖人可能會在今年夏天與他重新簽約，雙方都對此表達了高度興趣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言