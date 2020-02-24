NBA／傷病特例簽下莫里斯 傳湖人今夏簽回卡珍斯

洛杉磯湖人隊今天宣布，球隊以傷病特例用175萬美元正式簽下莫里斯（Markieff Morris），而為了騰出球隊空間，捨棄正在養傷的長人卡珍斯（DeMarcus Cousins），不過《The Athletic》記者瓦爾頓（Joe Vardon）透露，湖人可能會與他重新簽約。

日前就傳出湖人要做出補強，與活塞達成買斷協議簽下莫里斯，而為了騰出空間，因此將目前因左膝十字韌帶撕裂、正在養傷的卡珍斯釋出；卡珍斯去年7月與湖人簽下一紙一年350萬美元的合約。

而莫里斯順利加入「紫金軍團」，日前他的弟弟小莫里斯（Marcus Morris）也才剛加盟快艇隊，代表兩兄弟將在「洛城內戰」中對決，根據賽程，兄弟本季還有兩次交手機會。