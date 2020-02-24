快訊

嚴防疫情擴散！武漢急發新通告：出城解禁通告無效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／沒比賽也晉級 公鹿創季後賽紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
公鹿取得季後賽門票。 法新社
公鹿取得季後賽門票。 法新社

戰績居聯盟之首的公鹿隊，今天雖沒比賽，但因巫師隊敗給公牛隊而提前拿到季後賽門票，根據美國數據統計，公鹿締造至少15年來最快晉級季後賽的紀錄。

公鹿隊目前戰績48勝8敗，由於今天排名東區第9的巫師吞敗、戰績成20勝35敗，就算接續例行賽27場全勝，勝場數也追不上公鹿，讓公鹿在季後賽55天前就提前晉級。

公鹿本季除有機會邁向單季70勝，也有機會改寫1995到96年球季公牛隊完成的72勝成績，甚至挑戰2015到16年球季勇士隊締造的史上最佳73勝紀錄。

上季摘下MVP的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）是公鹿戰績長紅主角，他今年場均上場30.9分鐘，就能繳出30分、13,6籃板、5.8助攻、1.1抄截和1.1阻攻的全能成績；根據數據統計資料，他的球員效率質（PER）達32.49，高居史上第一，有機會寫下MVP二連霸。

公鹿 巫師 公牛

延伸閱讀

改寫柯瑞全票MVP賽季紀錄 安戴托昆波展得分高效

談3兄弟同隊可能 安戴托昆波不排除洛城

柯瑞缺席明星賽猛曬愛 安戴托昆波說出真心話

灌籃大賽水準太高 安戴托昆波自認比不了

相關新聞

NBA／沒比賽也晉級 公鹿創季後賽紀錄

戰績居聯盟之首的公鹿隊，今天雖沒比賽，但因巫師隊敗給公牛隊而提前拿到季後賽門票，根據美國數據統計，公鹿締造至少15年來最...

NBA／相隔三年再繳30+ 拓荒者主帥大讚甜瓜高效率

拓荒者隊今天靠著麥凱倫（C.J. McCollum）猛攻全場最高的41分，搭配安東尼（Carmelo Anthony）相...

NBA／詹姆斯致勝跳投 湖人2分險勝綠衫軍

湖人隊和塞爾蒂克隊今天上演眾所矚目的「世仇」對決，最後結果也十分戲劇性，湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron Ja...

NBA／首度返攻防訓練狀態佳 柯瑞不缺席布萊恩追思會

柯瑞（Stephen Curry）日前首度重返與球隊攻防訓練的行列，勇士上下包括教練團與球員都一致透露其狀態絕佳，此外柯瑞自己也表示美國時間24號將前往參加布萊恩（Kobe Bryant）追思悼念會。

NBA／傷病特例簽下莫里斯 傳湖人今夏簽回卡珍斯

洛杉磯湖人隊今天宣布，球隊以傷病特例用175萬美元正式簽下莫里斯（Markieff Morris），而為了騰出球隊空間，...

NBA／替小賈斯汀新專輯寫歌 麥基推特分享圓夢喜訊

當紅西洋男歌手小賈斯汀（Justin Bieber）日前推出新專輯《Changes》，其中1首名為「Available」的歌的撰寫與製作者對NBA球迷絕不陌生，他是湖人中鋒麥基（JaVale McGe

NBA／擺脫布朗投致勝球 詹姆斯：夢幻搖擺

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）對塞爾蒂克隊，終場前30.4秒單打布朗（Jaylen Brown），翻身後撤...

NBA／將帥又失和？公牛教頭駁斥

公牛隊主帥柏伊蘭（Jim Boylen）和球星拉文（Zach LaVine）的嫌隙再起？昨天公牛以104：112敗給太陽...

NBA／離開尼克首度得分破30 安東尼聯手麥凱倫挫活塞

里拉德（Damian Lillard）腹股溝拉傷持續缺陣，拓荒者力拚晉級季後賽重責大任落到其他人肩上，今天（24號）對提前宣告放棄本季的活塞，麥凱倫（C.J. McCollum）與安東尼（Carmel

NBA／卡珍斯建議詹皇選總統 體育圈名嘴也表認同

卡珍斯（DeMarcus Cousins）雖在日前遭到湖人釋出，但有機會和詹姆斯（LeBron James）當了超過半季隊友還是給他留下深刻印象，卡珍斯接受網路廣播節目訪談時就透露，他曾親自告訴詹姆斯

NBA／今日戰績表 湖人險勝塞爾蒂克拉出5連勝

NBA今日戰績表 塞爾蒂克 112:114 湖人 溜馬 81:127 暴龍 灰狼 116:128 金塊 巫師 117:126 公牛 馬刺 103:131 雷霆 鵜鶘 115:101 勇士

NBA／威廉森力繳全場最高28分 鵜鶘拉尾盤逆轉勝勇士

前天才在安東尼（Carmelo Anthony）面前打破前輩昔日紀錄，成為史上最年輕連續7場得分突破20分的菜鳥球員，狀元郎威廉森（Zion Williamson）今日（24號）又摘全場最高28分，率

熱門新聞

NBA／詹姆斯致勝跳投 湖人2分險勝綠衫軍

NBA／談卡珍斯遭裁 卡魯索：這就是洛杉磯日常

NBA／出國只開飛航連免費WiFi 勒夫嘆詹皇吝嗇到不行

NBA／威廉森力繳全場最高28分 鵜鶘拉尾盤逆轉勝勇士

NBA／不服裁判哨音 獨行俠要求重賽

世界盃拔河錦標賽 中華隊奪5金1銀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。