NBA／沒比賽也晉級 公鹿創季後賽紀錄

戰績居聯盟之首的公鹿隊，今天雖沒比賽，但因巫師隊敗給公牛隊而提前拿到季後賽門票，根據美國數據統計，公鹿締造至少15年來最快晉級季後賽的紀錄。

公鹿隊目前戰績48勝8敗，由於今天排名東區第9的巫師吞敗、戰績成20勝35敗，就算接續例行賽27場全勝，勝場數也追不上公鹿，讓公鹿在季後賽55天前就提前晉級。

公鹿本季除有機會邁向單季70勝，也有機會改寫1995到96年球季公牛隊完成的72勝成績，甚至挑戰2015到16年球季勇士隊締造的史上最佳73勝紀錄。

上季摘下MVP的「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）是公鹿戰績長紅主角，他今年場均上場30.9分鐘，就能繳出30分、13,6籃板、5.8助攻、1.1抄截和1.1阻攻的全能成績；根據數據統計資料，他的球員效率質（PER）達32.49，高居史上第一，有機會寫下MVP二連霸。