NBA／擺脫布朗投致勝球 詹姆斯：夢幻搖擺

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）對塞爾蒂克隊，終場前30.4秒單打布朗（Jaylen Brown），翻身後撤步跳投命中，率隊114：112勝出。他形容自己是藉著「夢幻搖擺」假動作，才得以晃過布朗的防守。

「我整晚都在背後單打他，從倒叉步到底線對決，我猜他應該預測我會做一樣的動作。」詹姆斯談到如何擺脫布朗的嚴防，「我單打他給他一點『夢幻搖擺』，才有機會拉開距離後撤步跳投。」

攻下29分、9助攻、8籃板的詹姆斯，飆進致勝球後被板凳隊友團團包圍，他打趣直呼快沒氣，「空氣稀薄，好久沒有這種感覺了。」

戴維斯（Anthony Davis）表示最後一擊交給詹姆斯再自然不過，「那個位置是他的甜蜜點，他得以施展他練習、比賽的拿手絕活，他也做到自己最擅長的，把球投進。」

此役多位湖人、塞爾蒂克傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）、庫柏（ichael Cooper）、羅素（ Bill Russell）、賈奈特（Kevin Garnett）等人都做壁上觀，讓比賽更添世仇氛圍。羅素此役更披上布萊恩（Kobe Bryant）的24號戰袍向他致敬。