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NBA／將帥又失和？公牛教頭駁斥

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
公牛教頭柏伊蘭(左)與拉文。 美聯社
公牛教頭柏伊蘭(左)與拉文。 美聯社

公牛隊主帥柏伊蘭（Jim Boylen）和球星拉文（Zach LaVine）的嫌隙再起？昨天公牛以104：112敗給太陽隊，柏伊蘭在最後30.3秒、太陽握有10分領先時喊出暫停，恢復比賽後鏡頭捕捉到拉文搖了搖頭，看似不理解教頭做法的肢體動作引起討論。

最後30秒還落後10分，公牛很難改變戰局，但柏伊蘭卻喊出暫停，拉文賽後笑說：「這就是他做的事情，我不知道要說什麼，我不是教練，他告訴我想要執行我們平常練習演練的東西，他是教練，只要他想就可以喊出暫停。」

去年季初，拉文和柏伊蘭就傳出不合，拉文還曾因懲罰性調度在比賽關鍵時刻坐板凳，這次教頭喊暫停後的個人肢體反應又被討論，拉文表示自己的失望在於奮戰整場卻沒把握贏球機會，「當然，你不會知道會發生什麼事，但當你剩下30秒還落後10分，很難繼續上緊發條。」

拉文受訪前，柏伊蘭不但沒為最後喊的暫停道歉，他表示喊出暫停是要執行平時就有演練的戰術，之後也沒聽到拉文有說什麼，外界不用額外解讀。

賽後柏伊蘭還特別和拉文在休息室對談，拉文表示兩人只是討論一些球場發生的事，「我們很好，只是當我們無法贏球讓人失望，我想大家都很失望，我希望我們比賽最後仍能主宰戰局，我希望當個贏家，當你開始吞敗感覺實在很不好受。」

公牛 Zach LaVine

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