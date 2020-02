NBA／將帥又失和？公牛教頭駁斥

公牛隊主帥柏伊蘭(Jim Boylen)和球星拉文(Zach LaVine)的嫌隙再起?昨天公牛以104:112敗給太陽隊,柏伊蘭在最後30.3秒、太陽握有10分領先時喊出暫停,恢復比賽後鏡頭捕捉到拉文搖了搖頭,看似不理解教頭做法的肢體動作引起討論。

最後30秒還落後10分,公牛很難改變戰局,但柏伊蘭卻喊出暫停,拉文賽後笑說:「這就是他做的事情,我不知道要說什麼,我不是教練,他告訴我想要執行我們平常練習演練的東西,他是教練,只要他想就可以喊出暫停。」

去年季初,拉文和柏伊蘭就傳出不合,拉文還曾因懲罰性調度在比賽關鍵時刻坐板凳,這次教頭喊暫停後的個人肢體反應又被討論,拉文表示自己的失望在於奮戰整場卻沒把握贏球機會,「當然,你不會知道會發生什麼事,但當你剩下30秒還落後10分,很難繼續上緊發條。」

拉文受訪前,柏伊蘭不但沒為最後喊的暫停道歉,他表示喊出暫停是要執行平時就有演練的戰術,之後也沒聽到拉文有說什麼,外界不用額外解讀。

賽後柏伊蘭還特別和拉文在休息室對談,拉文表示兩人只是討論一些球場發生的事,「我們很好,只是當我們無法贏球讓人失望,我想大家都很失望,我希望我們比賽最後仍能主宰戰局,我希望當個贏家,當你開始吞敗感覺實在很不好受。」

