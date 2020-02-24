NBA／不服裁判哨音 獨行俠要求重賽
獨行俠隊昨天和老鷹隊的比賽，裁判讀秒階段的改判讓老鷹得利，最終以111：107逆轉帶走勝利，卻也讓獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）推特連發抱怨裁判，獨行俠當晚也向NBA辦公室提交抗議，原因是「規則誤用」。
爭議哨音出現在昨天比賽的最後8.4秒，老鷹後衛楊恩（Trae Young）上籃遭芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）擋下，但老鷹柯林斯（John Collins）第一時間把球補進；裁判最先響哨是吹妨礙中籃，但經錄影檢視後更正了妨礙中籃的哨音，但柯林斯的補籃也有效，讓老鷹領先分數從2分到4分，等於宣判獨行俠輸球結果。
庫班近幾年已經公開批評聯盟，領到超過200萬美金的罰款，這次判決讓他再透過推特表達不滿；獨行俠也做出實際作為和聯盟抗議，根據消息人士透露，獨行俠認為比賽該在妨礙中籃哨音響起前重賽，當時比賽仍有9.7秒，老鷹只以2分領先。
《紐約時報》是最早報導獨行俠提出抗議的媒體，這也是本季第二度有球隊提出抗議，不過前一次火箭隊的抗議被NBA總裁席佛（Adam Silver）駁回。
最近一次重賽例子已要回溯到2008年3月，其中一隊又是老鷹；老鷹前一次和熱火隊交手雖在延長賽以117：111奪勝，但官方記錄錯誤讓歐尼爾（Shaquille ONeal）犯滿離場，最終在兩軍再度對決時重新打完最後51.9秒。
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