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NBA／46分狂勝溜馬 暴龍寫本季最佳

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
羅瑞(右)。 路透
羅瑞(右)。 路透

上季摘下隊史首座NBA總冠軍，暴龍隊今天再打出衛冕軍氣勢，在羅瑞（Kyle Lowry）連6場「雙10」領軍下以127：81狂勝溜馬隊，46分差距也寫下本季新高。

暴龍全場最多領先分數達49分，同樣是球隊本季新猷，改寫去年12月初主場領先爵士40分紀錄，最終的勝分也超過去年11月中擊敗黃蜂隊的36分。

繳出16分、11助攻的暴龍球星羅瑞，「雙10」連續場次推進到個人新高的6場，加上席亞康（Pascal Siakam）21分及伊巴卡（Serge Ibaka）15分、15籃板挹注，助暴龍取得主場對戰溜馬的13連勝；這也是暴龍近18戰的第17勝，同時是主場9連勝。

溜馬先發首節合計13投僅中1，第一節就陷入12：34落後，半場差距再擴大到32：63，三節打完落後分數仍是30分；哈勒戴（Justin Holiday）是溜馬今天第一位得分兩位數的球員，但他直到第四節9分45秒投進三分球後得分才突破個位數，最終的14分表現已和沙波尼斯（Domantas Sabonis）並列全隊最高。

反觀暴龍點點開花，湯瑪斯（Matt Thomas）替補攻下17分全部集中在第四節，戴維斯（Terence Davis）也貢獻13分，帶出全隊6人得分兩位數表現。

溜馬球星歐拉迪波（Victor Oladipo）今天因背部不勢缺陣，只能看球隊三分球33投僅8中、慘敗吞下近9場的第7敗；溜馬全場僅拿81分，也是暴龍本季失分最少的比賽，改寫去年11月底碰魔術隊時的83分失分。

暴龍 溜馬 羅瑞

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