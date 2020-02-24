NBA／致敬布萊恩 綠衫軍傳奇羅素穿上湖人球衣

湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）上月因直升機空難意外驟逝，今天紫金軍團在史坦波中心迎戰「宿敵」塞爾蒂克隊，綠衫軍傳奇球星羅素（Bill Russell）特別穿上小布24號的球衣現身，以行動向「小飛俠」致敬。

湖人和塞爾蒂克都是NBA老牌球隊，兩軍光是總冠軍賽對決就有12次，兩隊奪冠數也排在聯盟頭兩位，綠衫軍17次、紫金軍團16次。

Respect from the greatest of rivals. Thank you, GOAT. pic.twitter.com/32IBSWEX6g — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 23, 2020

能打破兩隊「世仇」對立的人，就是2010年率隊壓下綠衫軍、拿下總冠軍賽MVP的布萊恩。

曾率綠衫軍完成空前8連霸、手握11枚NBA冠軍戒的86歲傳奇球星羅素，在小布離世後的第一場兩軍對決，穿上白色的24號湖人球衣現身湖人主場史坦波中心；他透過推特解釋，自己是永遠的塞爾蒂克人，但也願意用任何方式去緬懷小布和同場意外離世的小布女兒吉雅娜，最後更標註了「曼巴精神」。

Celtics players pay homage to Kobe with special forearm bands 💜💛 pic.twitter.com/FOLdvqQ70T — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 23, 2020

羅素裝扮引人注目，湖人球團也特別在社群平台感謝這位傳奇球星；綠衫軍成員今天則是戴上紫色的護腕，上面印有布萊恩代表的背號24和8。

湖人球團紀念「小飛俠」的活動也持續進行，今天「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）聯手攻下61分，率隊以114：112險勝塞爾蒂克後，史坦波中心明天將舉行布萊恩和吉雅娜（Gianna Bryant）的追思會。