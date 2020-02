NBA／致敬布萊恩 綠衫軍傳奇羅素穿上湖人球衣

湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩(Kobe Bryant)上月因直升機空難意外驟逝,今天紫金軍團在史坦波中心迎戰「宿敵」塞爾蒂克隊,綠衫軍傳奇球星羅素(Bill Russell)特別穿上小布24號的球衣現身,以行動向「小飛俠」致敬。

湖人和塞爾蒂克都是NBA老牌球隊,兩軍光是總冠軍賽對決就有12次,兩隊奪冠數也排在聯盟頭兩位,綠衫軍17次、紫金軍團16次。

