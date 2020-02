NBA／詹姆斯致勝跳投 湖人2分險勝綠衫軍

湖人隊和塞爾蒂克隊今天上演眾所矚目的「世仇」對決,最後結果也十分戲劇性,湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯(LeBron James)全場攻下29分,包括最後30秒的超前跳投,助隊驚險以114:112力克「綠衫軍」。

在布朗(Jaylen Brown)對位防守下投進後撤步超前跳投,詹姆斯提到,布朗整場比賽都想把自己逼向底線,「我知道如果往底線晃動後,我可以再回到中間然後出手,透過上帝恩典和辛勤努力,我投進了這一球。」

詹姆斯投進後撤步關鍵跳投前7秒,就有機會以罰球追平比數,但他兩罰只中一;他投進最後30秒的跳投後,戴維斯(Anthony Davis)也浪費綠衫軍教頭史蒂文斯(Brad Stevens)15.5秒時被吹技術犯規的罰球,但最終15秒戴維斯5罰中3,全場貢獻32分、13籃板,和詹姆斯聯手守護住紫金軍團的勝利。

塞爾蒂克泰托姆(Jayson Tatum)攻下個人最高的41分,但終場前0.8秒卻出現進攻犯規,沒能完成最後一擊。

布朗今天也為綠衫軍貢獻20分,但後場球星華克(Kemba Walker)因左膝痠痛連兩場缺陣;兩軍上月碰頭時,華克攻下20分,個人生涯第29次遭遇詹姆斯的隊伍終於奪勝,今天卻因身體狀況缺席,好消息是史蒂文斯說華克的傷勢「不是長期問題」,華克今天賽前還有到重訓室報到。

LeBron Raymone James with the dagger in basketball’s greatest rivalry 🔥🔥🔥



