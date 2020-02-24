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NBA／詹姆斯致勝跳投 湖人2分險勝綠衫軍

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯(右)為湖人射進致勝球。 法新社
詹姆斯(右)為湖人射進致勝球。 法新社

湖人隊和塞爾蒂克隊今天上演眾所矚目的「世仇」對決，最後結果也十分戲劇性，湖人當家球星「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）全場攻下29分，包括最後30秒的超前跳投，助隊驚險以114：112力克「綠衫軍」。

在布朗（Jaylen Brown）對位防守下投進後撤步超前跳投，詹姆斯提到，布朗整場比賽都想把自己逼向底線，「我知道如果往底線晃動後，我可以再回到中間然後出手，透過上帝恩典和辛勤努力，我投進了這一球。」

詹姆斯投進後撤步關鍵跳投前7秒，就有機會以罰球追平比數，但他兩罰只中一；他投進最後30秒的跳投後，戴維斯（Anthony Davis）也浪費綠衫軍教頭史蒂文斯（Brad Stevens）15.5秒時被吹技術犯規的罰球，但最終15秒戴維斯5罰中3，全場貢獻32分、13籃板，和詹姆斯聯手守護住紫金軍團的勝利。

塞爾蒂克泰托姆（Jayson Tatum）攻下個人最高的41分，但終場前0.8秒卻出現進攻犯規，沒能完成最後一擊。

布朗今天也為綠衫軍貢獻20分，但後場球星華克（Kemba Walker）因左膝痠痛連兩場缺陣；兩軍上月碰頭時，華克攻下20分，個人生涯第29次遭遇詹姆斯的隊伍終於奪勝，今天卻因身體狀況缺席，好消息是史蒂文斯說華克的傷勢「不是長期問題」，華克今天賽前還有到重訓室報到。

詹姆斯 華克 塞爾蒂克

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