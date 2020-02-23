NBA／談卡珍斯遭裁 卡魯索：這就是洛杉磯日常

湖人隊為空出陣容名額以進行後續補強，將裁掉本季一場未打的長人卡珍斯（DeMarcus Cousins），對此卡盧索（Alex Caruso）直言，這就是洛杉磯日常。

湖人日前和活塞達成買斷協議的莫里斯（Markieff Morris），而為了騰出空間，因此將目前正在養傷的卡珍斯釋出；卡珍斯去年夏天離開勇士隊，轉戰洛杉磯，卻在去年八月中再度遭遇左膝十字韌帶撕裂，至今仍在養傷。

對此卡魯索表示，「這是你在洛杉磯打球一定會經歷的，說實話，每一天都這樣，都會有交易流言，這是再平常不過的了。你總會聽到一些事情，這也是現在的NBA。」

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，儘管卡珍斯將被湖人裁掉，他仍計劃本季留在湖人養傷，消息人士跟查拉尼亞説，湖人非常看重卡珍斯在休息室的作用，而他也照常到球場一起參與訓練。

卡魯索也說：「卡珍斯一直在這裡進行訓練，他是球隊幕後不可或缺的球員，但沒人會看到這一切，他唯一能做的事就是當一個好隊友，盡可能跟隨球隊出戰每一場比賽，並展現出良好態度。」