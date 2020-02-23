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亞籃資格賽／首輪最佳五人 陳盈駿、黃鎮雙雙上榜
2021亞洲盃男籃資格賽第1階段首輪結束，亞洲籃球總會在官方推特上選出首輪最佳五人陣容，「台灣隊長」陳盈駿及射手黃鎮雙雙入選，此外去年曾效力SBL裕隆隊的洋將桑尼也靠著對戰哈薩克猛攻44分順利上榜。
而在首輪賽事結束後，亞洲籃總也公布最佳五人陣容，除了有陳盈駿、黃鎮、桑尼外，還有紐西蘭隊特朗吉、伊朗隊中鋒哈達迪，特朗吉首輪繳出21分、6籃板、5助攻，哈達迪則有14分、14籃板、9助攻。
中華隊首戰在全員皆有得分紀錄、十人得分上雙，以152比48大勝對手104分，寫下隊史對戰馬來西亞史上最大勝分紀錄，並奪下亞洲盃資格賽分組首勝。
陳盈駿在對戰馬來西亞的比賽中繳出20分、7籃板、6助攻，替補上陣的射手黃鎮轟進6顆三分球，貢獻22分、6籃板、2抄截，成為球隊致勝兩大功臣，也順利入選首輪最佳五人名單。
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