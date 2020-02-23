NBA／不滿裁判吹判 獨行俠老闆賽後推特連發

獨行俠隊今天在兩大歐陸球星輪休的情況下，以107：111遭老鷹隊逆轉，而老鷹柯林斯（John Collins）在終場前8.4秒第一時間把球補進，替球隊穩住勝果的吹判卻讓獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）大為不滿，賽後連續在推特上發文抨擊裁判。

獨行俠歐陸雙星唐西奇（Luka Doncic）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天都未上場，不過前三節獨行俠依舊表現強勢，決勝節也一度握有13分領先，卻擋不住老鷹「一哥」楊恩（Trae Young）猛攻，加上過多失誤也讓領先優勢化為烏有。

讀秒階段領先2分的老鷹，楊恩切入上籃遭芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）擋下，但柯林斯第一時間把球補進，裁判雖響哨使用重播審視，不過雖確定芬尼史密斯沒有妨礙中籃，卻認為柯林斯補籃是同時間完成也算數，也讓獨行俠無力反撲。

賽後庫班對此吹判十分不滿，接連在推特上發文開砲，「他們吹了哨音，說那是一個干擾球，然後之後透過回放後又改判，將那球算得分？這就是NBA的吹判？」

隨後庫班又再度發文，「裁判有疏忽的時候、紀錄台也有疏忽的時候，但這不是一場比賽的問題了，這是過去20年裡一直在發生問題，聯盟覺得自己懂的如何用人、訓練和管理裁判，卻在過了兩年後意識到自己做不到。」

賽後聯盟立刻公布該吹判的裁判報告，裁判摩特（Rodney Mott）在報告上表示，最後8.4秒的吹判，最初為干擾球，但在看了回放後，球碰到籃框，所以是一個誤判，那是一個阻攻，「因為柯林斯在我響哨時已經做出投籃動作，因此被判為連續動作，所以那球進算。」