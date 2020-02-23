快訊

花蓮驚傳殺妻命案 警方調查偵辦中

病例數快速增加 伊朗、義大利旅遊疫情提升至第一級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／不滿裁判吹判 獨行俠老闆賽後推特連發

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
小牛隊老闆庫班。 資料照(美聯社)
小牛隊老闆庫班。 資料照(美聯社)

獨行俠隊今天在兩大歐陸球星輪休的情況下，以107：111遭老鷹隊逆轉，而老鷹柯林斯（John Collins）在終場前8.4秒第一時間把球補進，替球隊穩住勝果的吹判卻讓獨行俠老闆庫班（Mark Cuban）大為不滿，賽後連續在推特上發文抨擊裁判。

獨行俠歐陸雙星唐西奇（Luka Doncic）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）今天都未上場，不過前三節獨行俠依舊表現強勢，決勝節也一度握有13分領先，卻擋不住老鷹「一哥」楊恩（Trae Young）猛攻，加上過多失誤也讓領先優勢化為烏有。

讀秒階段領先2分的老鷹，楊恩切入上籃遭芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）擋下，但柯林斯第一時間把球補進，裁判雖響哨使用重播審視，不過雖確定芬尼史密斯沒有妨礙中籃，卻認為柯林斯補籃是同時間完成也算數，也讓獨行俠無力反撲。

賽後庫班對此吹判十分不滿，接連在推特上發文開砲，「他們吹了哨音，說那是一個干擾球，然後之後透過回放後又改判，將那球算得分？這就是NBA的吹判？」

隨後庫班又再度發文，「裁判有疏忽的時候、紀錄台也有疏忽的時候，但這不是一場比賽的問題了，這是過去20年裡一直在發生問題，聯盟覺得自己懂的如何用人、訓練和管理裁判，卻在過了兩年後意識到自己做不到。」

賽後聯盟立刻公布該吹判的裁判報告，裁判摩特（Rodney Mott）在報告上表示，最後8.4秒的吹判，最初為干擾球，但在看了回放後，球碰到籃框，所以是一個誤判，那是一個阻攻，「因為柯林斯在我響哨時已經做出投籃動作，因此被判為連續動作，所以那球進算。」

獨行俠 老鷹 楊恩

延伸閱讀

NBA／歐陸雙星連線輪休 楊恩末節飆分率隊逆轉獨行俠

楊恩飆50分巴特勒心服 熱火主帥也嘆無能為力

NBA／老鷹楊恩飆50分連創紀錄 史上第4年輕

NBA／楊恩狂轟50分創新高 老鷹主場逆轉熱火

相關新聞

NBA／加入對抗訓練 柯瑞瞄準3月1日復出

去年10月底左手骨折的勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）已經開始對抗訓練，今天他更明確說，3月1日就是自己預設...

亞籃資格賽／首輪最佳五人 陳盈駿、黃鎮雙雙上榜

2021亞洲盃男籃資格賽第1階段首輪結束，亞洲籃球總會在官方推特上選出首輪最佳五人陣容，「台灣隊長」陳盈駿及射手黃鎮雙雙...

NBA／ 西蒙斯傷退 公鹿字母哥虐殺76人

公鹿隊和76人隊今天上演東區季後賽前哨戰，但戰況卻一面倒，76人當家後衛西蒙斯（Ben Simmons）打不到5分鐘就退...

NBA／快艇變陣贏不了國王 本季首吞3連敗

不到一個月的時間，國王隊再度於史坦波中心嘗到擊敗快艇隊的勝利滋味，今天在貝茲摩（Kent Bazemore）替補貢獻本季...

NBA／不滿裁判吹判 獨行俠老闆賽後推特連發

獨行俠隊今天在兩大歐陸球星輪休的情況下，以107：111遭老鷹隊逆轉，而老鷹柯林斯（John Collins）在終場前8...

NBA／愛女承衣缽？柯瑞帶女兒看女籃賽

NCAA女籃的「大三元製造機」優涅思庫（Sabrina Ionescu）昨天完成第25場「大三元」，見證者除了自己家人，...

NBA／韋德效法布萊恩盼啟發他人 自認不完美

邁阿密熱火隊今天在自家主場舉辦韋德（Dwyane Wade）3號球衣退休儀式，典禮上韋德自認並不完美，他也表示湖人隊球星...

NBA／哈登聯手衛少飆72分 火箭挫爵士報絕殺一箭之仇

火箭雙MVP連線今日（23號）再度進攻火力四射，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）攻下34分，哈登（James Harden）則轟進38分，率隊以120比110力克爵士，報了雙方10號

NBA／熱火半場7成命中率 輕取騎士慶祝韋德球衣退休

為期3天且持續整個周末的韋德（Dwyane Wade）球衣退休慶典今天（23號）來到最高潮，而熱火在自家主場也沒有讓隊史傳奇老前輩漏氣，以124比105輕取騎士，本季主場戰績是亮眼的23勝、3敗。

NBA／塞爾蒂克計畫退休背號 賈奈特與灰狼僵局暫無解

退役球星賈奈特（Kevin Garnett）近期可說雙喜臨門，塞爾蒂克2月中旬時宣佈，下個賽季將會退休他的5號球衣，之後他也和球星布萊恩（Kobe Bryant）還有鄧肯（Tim Duncan）一同入

NBA／歐陸雙星連線輪休 楊恩末節飆分率隊逆轉獨行俠

一同以2年級生身份入選NBA全明星賽先發，楊恩（Trae Young）與唐西奇（Luka Doncic）瑜亮之爭可惜今日（23號）獨缺一人，後者因連續出賽關係而輪休1場，而老鷹在楊恩末節後段連飆11分

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥31分17板拉下76人

NBA今日戰績表 國王 112:103 快艇 籃網 115:86 黃蜂 獨行俠 107:111 老鷹 騎士 105:124 熱火 太陽 112:104 公牛 76人 98:119 公鹿

熱門新聞

NBA／快艇變陣贏不了國王 本季首吞3連敗

杜拜女網／超級搶十大逆轉 謝淑薇奪本季第二冠

NBA／單場七火鍋擋下灰熊 AD放眼最佳防守球員

MLB／待3A爽領千萬美元 紅襪被遺忘的薪水小偷

NBA／卡盧索正負值居全隊之冠 詹姆斯：稱我們黃金拍檔

MLB／紅襪春訓熱身賽獲先發 林子偉首打席就敲安

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。