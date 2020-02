NBA／不滿裁判吹判 獨行俠老闆賽後推特連發

獨行俠隊今天在兩大歐陸球星輪休的情況下,以107:111遭老鷹隊逆轉,而老鷹柯林斯(John Collins)在終場前8.4秒第一時間把球補進,替球隊穩住勝果的吹判卻讓獨行俠老闆庫班(Mark Cuban)大為不滿,賽後連續在推特上發文抨擊裁判。

獨行俠歐陸雙星唐西奇(Luka Doncic)、波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)今天都未上場,不過前三節獨行俠依舊表現強勢,決勝節也一度握有13分領先,卻擋不住老鷹「一哥」楊恩(Trae Young)猛攻,加上過多失誤也讓領先優勢化為烏有。

讀秒階段領先2分的老鷹,楊恩切入上籃遭芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)擋下,但柯林斯第一時間把球補進,裁判雖響哨使用重播審視,不過雖確定芬尼史密斯沒有妨礙中籃,卻認為柯林斯補籃是同時間完成也算數,也讓獨行俠無力反撲。

賽後庫班對此吹判十分不滿,接連在推特上發文開砲,「他們吹了哨音,說那是一個干擾球,然後之後透過回放後又改判,將那球算得分?這就是NBA的吹判?」

隨後庫班又再度發文,「裁判有疏忽的時候、紀錄台也有疏忽的時候,但這不是一場比賽的問題了,這是過去20年裡一直在發生問題,聯盟覺得自己懂的如何用人、訓練和管理裁判,卻在過了兩年後意識到自己做不到。」

賽後聯盟立刻公布該吹判的裁判報告,裁判摩特(Rodney Mott)在報告上表示,最後8.4秒的吹判,最初為干擾球,但在看了回放後,球碰到籃框,所以是一個誤判,那是一個阻攻,「因為柯林斯在我響哨時已經做出投籃動作,因此被判為連續動作,所以那球進算。」

Refs have bad games. Crews have bad games. But this isn't a single game issue. This is the same shit that has been going on for 20 years . Hire former refs who think they know how to hire , train and manage. Realize 2 years later they can't. Repeat https://t.co/GPqvvWSpuT