NBA／愛女承衣缽？柯瑞帶女兒看女籃賽

NCAA女籃的「大三元製造機」優涅思庫(Sabrina Ionescu)昨天完成第25場「大三元」,見證者除了自己家人,連勇士隊當家球星柯瑞(Stephen Curry)和一雙愛女萊莉(Riley Curry)和萊恩(Ryan Curry)都是座上賓,這也是兩位小柯瑞第一次現場看女籃比賽。

俄勒岡大學去年底擊敗美國女籃隊,震撼美國籃壇,當時功臣就是優涅思庫;她昨天再繳出17分、11籃板和11助攻,率隊以93:61輕取加州大學柏克萊分校,只差9籃板就能成為NCAA史上不論男、女籃,第一位完成2000分、1000籃板和1000助攻的球員。

優涅思庫昨天賽後和家人慶祝前,先擁抱了柯瑞、萊莉和萊恩;她過去就多次觀賞勇士比賽,和柯瑞也有私交,柯瑞曾透露早在優涅思庫就讀高中前就已經注意到這位女籃新星。

柯瑞提到,優涅思庫有許多優點,「眼神」尤其讓他印象深刻,「當你看到一些人,然後再看到她眼神散發的熱情,那是她與生俱來的鬥志,這是教不來的。」

昨天也是兩位小柯瑞第一次看女籃比賽,同時是和優涅思庫的第一次接觸;柯瑞提到,不確定7歲的萊莉和4歲的萊恩未來是否會走上籃球鹿,但讓兩位女兒有位「偶像」能跟隨十分重要,他笑說:「我很興奮可以將這些和她們分享,萊莉已經問我『我們什麼時候要去』一整天了。」

優涅思庫也和上月驟逝的湖人隊球星「小飛俠」布萊恩(Kobe Bryan)及一起離世的小布13歲愛女吉雅娜(Gianna Bryan)熟識,本周的小布紀念會還將到史坦波中心致詞,再飛到史丹佛準備比賽。

俄勒岡大學教頭葛瑞佛(Kelly Grave)表示,在紀念會上追思「小飛俠」父女對優涅思庫是很大挑戰,但也是絕佳的致敬機會,也相信緊湊行程不會影響旗下大將的場上表現。

