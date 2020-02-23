NBA／愛女承衣缽？柯瑞帶女兒看女籃賽

NCAA女籃的「大三元製造機」優涅思庫（Sabrina Ionescu）昨天完成第25場「大三元」，見證者除了自己家人，連勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）和一雙愛女萊莉（Riley Curry）和萊恩（Ryan Curry）都是座上賓，這也是兩位小柯瑞第一次現場看女籃比賽。

俄勒岡大學去年底擊敗美國女籃隊，震撼美國籃壇，當時功臣就是優涅思庫；她昨天再繳出17分、11籃板和11助攻，率隊以93：61輕取加州大學柏克萊分校，只差9籃板就能成為NCAA史上不論男、女籃，第一位完成2000分、1000籃板和1000助攻的球員。

Think it’s safe to say Riley and Ryan Curry love Sabrina Ionescu 🥰 pic.twitter.com/uPoVHSi4FN — AC Squad (@AyeshaHive) February 22, 2020

優涅思庫昨天賽後和家人慶祝前，先擁抱了柯瑞、萊莉和萊恩；她過去就多次觀賞勇士比賽，和柯瑞也有私交，柯瑞曾透露早在優涅思庫就讀高中前就已經注意到這位女籃新星。

柯瑞提到，優涅思庫有許多優點，「眼神」尤其讓他印象深刻，「當你看到一些人，然後再看到她眼神散發的熱情，那是她與生俱來的鬥志，這是教不來的。」

昨天也是兩位小柯瑞第一次看女籃比賽，同時是和優涅思庫的第一次接觸；柯瑞提到，不確定7歲的萊莉和4歲的萊恩未來是否會走上籃球鹿，但讓兩位女兒有位「偶像」能跟隨十分重要，他笑說：「我很興奮可以將這些和她們分享，萊莉已經問我『我們什麼時候要去』一整天了。」

優涅思庫也和上月驟逝的湖人隊球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryan）及一起離世的小布13歲愛女吉雅娜（Gianna Bryan）熟識，本周的小布紀念會還將到史坦波中心致詞，再飛到史丹佛準備比賽。

俄勒岡大學教頭葛瑞佛（Kelly Grave）表示，在紀念會上追思「小飛俠」父女對優涅思庫是很大挑戰，但也是絕佳的致敬機會，也相信緊湊行程不會影響旗下大將的場上表現。