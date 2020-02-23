NBA／韋德效法布萊恩盼啟發他人 自認不完美

邁阿密熱火隊今天在自家主場舉辦韋德（Dwyane Wade）3號球衣退休儀式，典禮上韋德自認並不完美，他也表示湖人隊球星布萊恩（Kobe Bryant）意外逝世，也讓他對人生別有一番體認，期許自己莫忘布萊恩生前典範，能繼續啟發後輩。

韋德以一身素黑出席退休儀式，感謝家人、教頭、經紀人以及眾熱火隊友，但最重要的還是緬懷布萊恩的最後一席話，韋德說：「布萊恩曾言，最重要的事莫過於試著去啟發他人，成就他人追求卓越。希望我也啟發過你，感謝你們讓我成為球隊歷史的一部分，你們在我心中佔有重要地位。」

韋德坦言布萊恩的驟逝，讓他也不禁停下腳步思考人生，「生命轉瞬即逝，我們總是步伐太快，也讓我想要珍惜每一刻，製造更多回憶。」

「運動員很多時候被視為是超級英雄，布萊恩也被視為超級英雄。」韋德表示布萊恩就是運動員中的翹楚，即便退休後仍在籃球、家庭等各方面成為榜樣，引領風潮，而現在布萊恩不在了，他希望自己能承接火炬，「我有責任成為下個世代的榜樣。」

Dwyane Wade'in 3 numaralı forması Miami HEAT tarafından emekli edildi. #L3GACY ⚡️pic.twitter.com/5mADjYSRFj — NBA Günlükleri (@NBAGunlukleri) February 23, 2020

生涯捧回三座總冠軍，一座總冠軍賽MVP，韋德是熱火隊史第五位球衣退休球員，也在名人堂上預約席次，但他希望自己不光是籃球場上表現被記得，也希望能以無私、做對的事而被懷念，兒場上的自己無時無刻不是尊重對手。

「如果要說，我會是不完美的代表，我是重獲新生的失敗者。」韋德表示，沒有人是完美的，「但每當我們從錯誤中重生，決定我們成為什麼樣的人。」