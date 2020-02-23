NBA／哈登聯手衛少飆72分 火箭挫爵士報絕殺一箭之仇
火箭雙MVP連線今日（23號）再度進攻火力四射，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）攻下34分，哈登（James Harden）則轟進38分，率隊以120比110力克爵士，報了雙方10號時遭波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）絕殺的仇。
前次雙方在休士頓主場交手時，衛斯特布魯克得到39分，哈登力奪28分大三元，但是波格丹諾維奇神奇最後一擊硬生生氣走火箭，這場移師鹽湖城再戰，雖然在上半場殺得勢均力敵，但是爵士第3節關鍵熄火卻成勝負分水嶺。
爵士前2節以56.5%高命中率轟下66分，但第3節手感迷航僅得19分，火箭則在雙MVP連線合砍22分下，一步步從反超到拉開領差距，爵士末節雖有米契爾（Donovan Mitchell）獨攬18分，可惜孤掌難鳴還是未能有效追分，飲恨吞敗。
哈登與衛斯特布魯克之外，板凳出發的葛登（Eric Gordon）與麥克藍莫（Ben McLemore）各攻12分，柯文頓（Robert Covington）挹注12籃板與3阻攻；爵士方面，米契爾奪33分，柯利（Mike Conley）復出繳13分、7助攻與7籃板。
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