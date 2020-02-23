NBA／ 西蒙斯傷退 公鹿字母哥虐殺76人

公鹿隊和76人隊今天上演東區季後賽前哨戰，但戰況卻一面倒，76人當家後衛西蒙斯（Ben Simmons）打不到5分鐘就退場，當家中鋒安比德（Joel Embiid）又打得掙扎，首節就落入兩位數領先，沒能撼動公鹿的聯盟最佳紀錄。

「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）今天除轟下全場最高31分，17籃板和8助攻也是兩隊最佳，加上一起入選明星賽的隊友米道頓（Khris Middleton）贊助25分、9籃板，助隊打出12：2開局；公鹿首節打完就取得31：21領先，半場差距雖縮小到56：50，但第三節再打出37：23攻勢，最終以119：98大勝。

公鹿近18戰收下16勝，48勝8敗戰績仍是聯盟最佳。

西蒙斯前一戰就因下背緊繃，缺席和籃網隊的交手；今天重回先發陣容，他第一節還剩7分16秒就再度因同樣位置不適退場治療，76人球團之後就宣布西蒙斯本戰不會再回歸，只留下2投2中的5分、2籃板成績單。

第一節開打不到5分鐘就少了場均貢獻16.9分、7.9籃板和8.3助攻的西蒙斯，76人內線大將安比德也沒能延續前一場39分演出，全場17分、11籃板雖是76人最佳，但整場18投僅5中。