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NBA／綠衫軍退休賈奈特球衣 瑞佛斯盼艾倫出席

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
塞爾蒂克2008年「三巨頭」賈奈特(中)皮爾斯(左)及艾倫(右)。 美聯社
塞爾蒂克2008年「三巨頭」賈奈特(中)皮爾斯(左)及艾倫(右)。 美聯社

塞爾蒂克隊下季將退休賈奈特（Kevin Garnett）球衣，曾率「綠衫軍」打下2008年總冠軍的教頭瑞佛斯（Doc Rivers）儘管已經轉戰快艇隊，但仍希望幫助昔日子弟兵能一起出席賈奈特的球衣退休儀式，尤其是「雷槍」艾倫（Ray Allen）。

艾倫2012年離開塞爾蒂克、加入熱火隊，此舉讓2008年一起奪下總冠軍的塞爾蒂克成員無法諒解；2013年從波士頓來到洛杉磯的瑞佛斯認為，自己有責任擔任橋樑，讓艾倫和昔日隊友重修舊好。

瑞佛斯今天領軍迎戰國王隊前提到，艾倫和昔日綠衫軍成員的裂痕仍在，「我希望不是，但事實證明仍在，我認為這很荒謬，但就是如此。」他也提到，如此狀況並非所有人，但仍有部分球員還有疙瘩，「賈奈特球衣下季退休，我希望每個人都能出席，我會去打該打的電話，但不代表正確的事情就會發生。」

早在2017年，綠衫軍2008年的奪冠成員皮爾斯（Paul Pierce）就曾在社群平台上傳一張和艾倫的照片，問賈奈特和朗多（Rajon Rondo）能否放下所有嫌隙，如今瑞佛斯也想成為昔日子弟兵「和好」的推手，他說：「我該扮演個角色，我認為我們和艾倫一起贏下一座總冠軍，我們也該去克服這些事。」

艾倫才剛和前熱火隊友一起慶祝「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）的球衣退休活動，和「雷槍」在熱火當了3年隊友的海斯倫（Udonis Haslem）就有提到，如果需要，他願意對抗對艾倫還有嫌隙的前綠衫軍成員。

「當我們知道你是團隊一份子，一切就充滿愛，如果他們對你有意見，就是對我們有意見。」海斯倫說，儘管自己年紀漸長，韋德、波許（Chris Bosh）也退休了，但大家仍能做出回應，「我們仍能動手，所以如果他們想打架，我們奉陪。」

塞爾蒂克 熱火 韋德

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