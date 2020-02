NBA／加入對抗訓練 柯瑞瞄準3月1日復出

去年10月底左手骨折的勇士隊球星柯瑞(Stephen Curry)已經開始對抗訓練,今天他更明確說,3月1日就是自己預設的復出日,希望早日擺脫漫長的復健過程。

柯瑞去年美國時間10月30日面對太陽隊時左手骨折,11月1日動刀,12月取出骨釘,之後回歸球隊訓練、今天開始進行有肢體接觸的碰撞練習,逐步邁向復出;今天練習後,他面對記者透露左手狀況,顯得十分開心且放鬆。

「(復出)時間點一直是3月1日,對我來說這就是個目標,你在復健過程必須有個方向,因為這會給你每周一個標誌,讓你有目標前進。」柯瑞也提到,這段復健期是非常漫長又辛苦的歷程,自己過去從沒遇過的狀況,但也很高興自己面對全新挑戰能做出回應。

回歸球隊訓練的他自評「感覺很好」,儘管左手感覺和受傷前還是有些差別,「我已經習慣新狀態了,這絕對和右手感覺不同,但當你試著開始真正打球,就不會想那麼多,感覺是否和之前相同,真的不重要。」

看著柯瑞一步步康復,勇士教頭和隊友都為他開心,教練柯爾(Steve Kerr)說:「我想大家都很興奮,他今天加入輪替陣容,當我和團隊說,他會加入我們,大家都興奮極了,對年輕球員來說,能和柯瑞一起打球是件好事,反之亦然,柯瑞也需要了解這些成員。」

柯爾對於柯瑞提到的「3月1日回歸」也抱持樂觀態度,他表示接續會讓柯瑞進行更多對抗訓練,讓柯瑞做好復出準備。

勇士目前12勝44敗戰績仍是聯盟「爐主」,外界有些聲音認為柯瑞不該回歸、打亂球隊賠率,柯瑞簡單回應說:「我會去做適合我的事情,就是這樣。」

Steph Curry getting some shots up after practice. He was cleared for contact for the first time since breaking his hand on Oct. 30th. pic.twitter.com/Ve3AWR6ZU2