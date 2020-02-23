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NBA／加入對抗訓練 柯瑞瞄準3月1日復出

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
柯瑞(左)計劃3月1日復出。 路透
柯瑞(左)計劃3月1日復出。 路透

去年10月底左手骨折的勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）已經開始對抗訓練，今天他更明確說，3月1日就是自己預設的復出日，希望早日擺脫漫長的復健過程。

柯瑞去年美國時間10月30日面對太陽隊時左手骨折，11月1日動刀，12月取出骨釘，之後回歸球隊訓練、今天開始進行有肢體接觸的碰撞練習，逐步邁向復出；今天練習後，他面對記者透露左手狀況，顯得十分開心且放鬆。

「（復出）時間點一直是3月1日，對我來說這就是個目標，你在復健過程必須有個方向，因為這會給你每周一個標誌，讓你有目標前進。」柯瑞也提到，這段復健期是非常漫長又辛苦的歷程，自己過去從沒遇過的狀況，但也很高興自己面對全新挑戰能做出回應。

回歸球隊訓練的他自評「感覺很好」，儘管左手感覺和受傷前還是有些差別，「我已經習慣新狀態了，這絕對和右手感覺不同，但當你試著開始真正打球，就不會想那麼多，感覺是否和之前相同，真的不重要。」

看著柯瑞一步步康復，勇士教頭和隊友都為他開心，教練柯爾（Steve Kerr）說：「我想大家都很興奮，他今天加入輪替陣容，當我和團隊說，他會加入我們，大家都興奮極了，對年輕球員來說，能和柯瑞一起打球是件好事，反之亦然，柯瑞也需要了解這些成員。」

柯爾對於柯瑞提到的「3月1日回歸」也抱持樂觀態度，他表示接續會讓柯瑞進行更多對抗訓練，讓柯瑞做好復出準備。

勇士目前12勝44敗戰績仍是聯盟「爐主」，外界有些聲音認為柯瑞不該回歸、打亂球隊賠率，柯瑞簡單回應說：「我會去做適合我的事情，就是這樣。」

柯瑞 勇士 柯爾

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