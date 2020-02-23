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NBA／快艇變陣贏不了國王 本季首吞3連敗
不到一個月的時間，國王隊再度於史坦波中心嘗到擊敗快艇隊的勝利滋味，今天在貝茲摩（Kent Bazemore）替補貢獻本季新高23分、波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）和福克斯（DeAaron Fox）各20分贊助下，以112：103帶走勝利，明星賽後的連勝到手。
快艇當家球星喬治（Paul George）和貝佛利（Patrick Beverley）都因傷缺陣，首節僅拿13分，半場追到48：54，下半場更嘗過領先滋味，但大將雷納德（Kawhi Leonard）第四節後段遭封鎖，國王打出關鍵的10：0攻勢，反從99：101落後到8分超前，迎接近12戰的第8場勝利。
雷納德明星賽後第一戰繳出31分，但球隊沒能止住明星賽前連敗低潮，儘管替補的威廉斯（Lou Williams）攻下24分，哈瑞爾（Montrezl Harrell）也有16分、10籃板「雙10」演出，仍吞下本季首度的3連敗。
由於喬治和貝佛利缺陣，快艇教頭瑞佛斯（Doc Rivers）今天嘗試了第28套先發陣容，將莫里斯（Marcus Morris）和傑克森（Reggie Jackson）放進先發，但這套陣容看來運作不是太好，開賽前14投錯失13球，首節總計24投僅中4還發生5次失誤。
近狀極佳的國王目前戰績23勝33敗，和第8的灰熊隊勝差縮小到5場。
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