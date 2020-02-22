NBA／卡盧索正負值居全隊之冠 詹姆斯：稱我們黃金拍檔

洛杉磯湖人在今天出戰曼菲斯灰熊之戰不僅雙星詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）有亮眼表現，替補上陣的球員也有多點開花的表現，尤其是卡盧索（Alex Caruso）在第四節還有一次精彩的補扣演出，成為本場比賽一大亮點。

邁入生涯第三個賽季的卡盧索，雖然本季上場時間與平均得分，在球隊可用之兵變多的情況下出現下降的狀況，不過靠著勁爆的體能與打死不退的拚戰精神，多次搶攻媒體版面，而他與詹姆斯更是湖人本賽季正負值前兩高的球員。

在今天卡盧索拿下9分4籃板幫助湖人擊敗灰熊後，湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）說：「卡盧索與詹姆斯都是贏球至上的球員，尤其是卡盧索能通過一百種方式來影響比賽，我會繼續尋找讓他們兩個搭擋出擊的方式。」

而詹姆斯同樣對於小老弟的表現讚譽有加，「他總是能展現有助於贏球的表現，能在正確的位置做正確的事情，當他在場上時，我們就是一支非常強的隊伍。而我們兩個的合作效果更是好，每一分鐘我們都在試著產生良好效應，努力在正負值上取得正值，所以你可以稱呼我們是黃金拍檔。」