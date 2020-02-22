NBA／霍福特轉戰76人磨合不佳 教頭對他仍有信心
76人休賽季砸重金從塞爾蒂克挖角霍福特（Al Horford）組成死亡5大陣容，賽季過半明顯在戰力整合上仍有待加強，尤其霍福特與中鋒安比德（Joel Embiid）搭擋效率更是慘不忍睹，雖轉任板凳，但總教練布朗（Brett Brown）仍對這名老將抱有信心。
費城去年暑假斥資4年1億美元簽下霍福特，期待球隊新賽季打出新氣象，不過如今看來他似乎適應不佳，尤其跟安比德的雙塔組合在進攻端更是成效不彰，兩人本季至今同時在場上時，球隊的進攻效率值僅98.7，甚至比勇士的103.9還糟，明顯顯示兩人搭配上的問題。
據報導，霍福特自己也坦承與安比德在場上的合作有困難，對此布朗近期將他下放板凳錯開兩人上場時間。雖然這樣的作法無法完全解決問題，但布朗依舊對霍福特展現十足的信心。
布朗坦言在霍福特角色轉換初期有些不順利，但強調仍希望能夠幫助他儘早融入球隊，協助球隊為季後賽衝刺。布朗也用吉諾布里（Manu Ginobili）在馬刺的例子，並強調：「我認為他的無私、成熟的個性，以及作為一名優秀的隊友，能夠了解那種競爭的精神與榮譽。到目前為止，我認為他適應得還不錯。」
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