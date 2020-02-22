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NBA／單場七火鍋擋下灰熊 AD放眼最佳防守球員

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
戴維斯（右）本場比賽除了拿下28分13籃板，還有單場七次阻攻的演出。 美聯社
戴維斯（右）本場比賽除了拿下28分13籃板，還有單場七次阻攻的演出。 美聯社

洛杉磯湖人在明星賽後的首場賽事，於主場遭遇年輕的曼菲斯灰熊，在球隊雙星聯手進帳60分下，以12分差距收下四連勝，其中戴維斯（Anthony Davis）本場比賽除了拿下28分13籃板，還有單場七次阻攻的演出，賽後他也直言希望能在退役前多拿幾座年度最佳防守球員獎。

身為聯盟頂尖的阻攻好手，並三度拿下年度阻攻王，但戴維斯生涯至今仍未拿下過年度最佳防守球員獎，該獎項過去兩屆皆由爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）包辦，而他的隊友「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）更曾在2009年到2011年間完成三連霸，在聯盟史上僅次於拿下過四次的華勒斯（Ben Wallace）與穆湯博（Dikembe Mutombo）。

不過今年戴維斯以平均每場比賽2.37次阻攻、1.6次抄截的表現，很有機會問鼎生涯首座的最佳防守球員獎，在今天面對灰熊單場送出七次阻攻後，他說：「我想在退役前拿幾次這個獎（年度最佳防守球員），不過這並不是我打球的動力所在，而是為了贏球。」

雖然湖人已經相隔八天未出賽，但仍在下半季首場比賽開出紅盤，戴維斯說：「全明星賽後的第一場比賽總是特別難打，尤其我們隔了一段時間沒有出賽，但今天的表現真的不錯，儘管對手狀況火熱，但我們也打出高水準競爭力。」

戴維斯 灰熊

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