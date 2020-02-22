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NBA／今日戰績表 鵜鶘威廉森25分客場轟垮拓荒者

聯合新聞網 / 整理
狀元威廉森再繳高效表現，領鵜鶘客場勝拓荒者。 美聯社
狀元威廉森再繳高效表現，領鵜鶘客場勝拓荒者。 美聯社

NBA今日戰績表

獨行俠 122:106 魔術

騎士 113:108 巫師

溜馬 106:98 尼克

太陽 101:118 暴龍

塞爾蒂克 127:117 灰狼

金塊 101:113 雷霆

馬刺 113:104 爵士

灰熊 105:117 湖人

鵜鶘 128:115 拓荒者

NBA明日賽程

時間 客場 主場

04:30 國王 vs. 快艇

08:00 籃網 vs. 黃蜂

08:30 獨行俠 vs. 老鷹

09:00 騎士 vs. 熱火

09:00 太陽 vs. 公牛

09:30 76人 vs. 公鹿（愛爾達體育1台、緯來體育台）

10:00 火箭 vs. 爵士（緯來體育台）

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