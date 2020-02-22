NBA／今日戰績表 鵜鶘威廉森25分客場轟垮拓荒者

湖人主場迎戰灰熊，前三節一度贏到25分，雖然灰熊奮力追趕，第四節拼到僅差4分，但在詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）單節合拿25分的火力壓制下，在湖人仍是以117

2020-02-22 14:32