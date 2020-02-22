聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／今日戰績表 鵜鶘威廉森25分客場轟垮拓荒者
NBA今日戰績表
獨行俠 122:106 魔術
騎士 113:108 巫師
溜馬 106:98 尼克
太陽 101:118 暴龍
塞爾蒂克 127:117 灰狼
金塊 101:113 雷霆
馬刺 113:104 爵士
灰熊 105:117 湖人
鵜鶘 128:115 拓荒者
NBA明日賽程
時間 客場 主場
04:30 國王 vs. 快艇
08:00 籃網 vs. 黃蜂
08:30 獨行俠 vs. 老鷹
09:00 騎士 vs. 熱火
09:00 太陽 vs. 公牛
09:30 76人 vs. 公鹿（愛爾達體育1台、緯來體育台）
10:00 火箭 vs. 爵士（緯來體育台）
NBA戰績排行
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言