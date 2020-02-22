NBA／綠衫軍4人至少25分 隊史暌違60年第二度

塞爾蒂克隊今日迎戰灰狼隊，儘管主控華克（Kemba Walker）因膝傷缺陣，但海瓦德（Gordon Hayward）、泰托姆（Jayson Tatum）、泰斯（Daniel Theis）、布朗（Jalen Brown）得分皆破25分，攜手率隊127：117擊敗灰狼，四人得分破25分也是隊史自1960年後第二次。

此役泰斯攻下生涯新高「雙十」25分、16籃板，海瓦德則奪全隊最佳29分，泰托姆28分、11籃板、布朗25分，是塞爾蒂克隊史第二度全隊四人破25分，前一次已經要追溯到1960年1月20日，由韓森（Tom Heinsohn）、羅素（Bill Russell）、庫西（Bob Cousy）四位傳奇球星所創下。

泰斯聽到紀錄後表示，「這代表我們球隊陣容有多深厚，團隊有多優秀。」

「我們人才濟濟。」海瓦德表示，塞爾蒂克的團隊戰力，可以讓球隊在任何時間點得分，尤其是當你用了對的戰術，也讓攻勢變得流暢，「但我們需要維持這樣的表現。」

塞爾蒂克場均失分是聯盟第三低，目前距離東區第二暴龍隊追到1.5場差距。泰斯表示自己並不在意得分，防守表現才是最重要的，「大家都知道我不在意分數，我在意的是防守。我們防守還須精益求精，讓對手拿下太多分數。」