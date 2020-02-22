NBA／席亞康37分12籃板 暴龍主場成功射日

衛冕軍多倫多暴龍隊今天在主場迎戰太陽隊，靠著席亞康（Pascal Siakam）猛攻37分、12籃板帶領下，以118：101擊敗對手，避免陷入連敗，也拉開與第三名塞爾蒂克隊的勝場差，雙方差距來到兩場。

暴龍今天迎接全明星周後首戰，儘管小加索（Marc Gasol）仍持續因腿筋傷勢缺陣，不過暴龍並不急著要他復出，主帥諾斯（Nick Nurse）就表示，現階段球隊最關心的就是他能完全恢復健康，不希望再受到任何傷病影響。

此役面對西區排名後段班的太陽，開賽衛冕軍稍嫌慢熱，不過在中段起席亞康開始發威，7投5中包含3顆三分球，個人獨拿17分，球隊也在他帶領下，半場打完就取得24分大比分領先。易籃後暴龍火力稍微下滑，但仍握有雙位數領先，最終就以17分差輕取對手。

席亞康繳出37分、12籃板、3助攻、3阻攻，而他生涯兩度繳出至少35分、10籃板、3阻攻，追上波許（Chris Bosh）並列隊史第一，伊巴卡（Serge Ibaka）16分、6籃板，羅瑞（Kyle Lowry）也有13分、10助攻。

而太陽則以布克（Devin Booker）21分、5籃板、8助攻最佳，艾頓（Deandre Ayton）17分、10籃板「雙十」表現次之，另外得分上雙的還有魯比歐（Ricky Rubio）13分、9助攻及烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）11分。