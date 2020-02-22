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NBA／唐西奇搭配克萊柏 獨行俠拆穿魔術收連勝

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
即使感覺疲累，唐西奇(左)還是猛攻33分、10籃板、8助攻表現。 美聯社
即使感覺疲累，唐西奇(左)還是猛攻33分、10籃板、8助攻表現。 美聯社

結束全明星周後首戰，達拉斯獨行俠隊今天作客奧蘭多，靠著「歐洲金童」唐西奇（Luka Doncic）猛攻33分、10籃板、8助攻，搭配板凳暴徒克萊柏（Maxi Kleber）繳出生涯新高的26分，以122：106擊退魔術隊，收下二連勝。

日前波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）受訪時透露，自己曾問唐西奇結束全明星周的感想，唐西奇也直言自己感覺很累，完全沒有空擋可以休息。

儘管如此，重返例行賽賽場首戰，唐西奇開賽就展現絕佳狀態，首節8投6中、其中包含三分球4投3中，攻下16分、3助攻，率隊單節打出34：18的攻勢，半場打完仍握有12分領先，

易籃後魔術試圖反撲，靠著佛尼爾（Evan Fournier）與佛爾茲（Markelle Fultz）的三分球兩度追平比分，不過反撲都功虧一簣，克萊柏接獲唐西奇助攻又將領先要回，隨後獨行俠再打出一波10：2攻勢，將分差擴大。

決勝節克萊柏持續發威，單節轟進3顆三分球、獨拿12分，助隊穩住勝果，最終就以16分差斬斷魔術近期的二連勝。

獨行俠此役團隊命中率高達5成12，團隊共轟進15顆三分球，比下對手的9顆，除了唐西奇與克萊柏外，波爾辛吉斯繳出24分、10籃板、5助攻、5阻攻的成績，另外小哈德威（Tim Hardaway Jr. ）也有16分、6籃板。

落敗的魔術以佛尼爾28分最佳，佛西維奇（Nikola Vucevic）27分、12籃板、4抄截次之，洛斯（Terrence Ross）19分、5籃板。

唐西奇 魔術

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