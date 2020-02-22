NBA／擔憂沒錢 韋德：常告誡自己不亂買東西

上季打完後，韋德（Dwyane Wade）結束長達13年的NBA生涯，不過正享受退休生活的他不像其他球員過著揮霍的生涯，反而擔心自己戶頭裡的錢越來越少，因此他常告誡自己不要亂買東西。

韋德出身芝加哥貧民窟，加上父親早年離家、母親吸毒被捕，靠著姊姊和繼母撫養下長大成人，因此也讓他養成節儉性格。韋德在近日受訪中談到，自己在退役後無法靠打球獲得穩定收入，因此現在花錢必須要很謹慎。

「有時我在想，好吧，這就是我戶頭裡的錢，但我仍抱持著那種沒有足夠錢的心態過日子。」韋德説，「就像帳面上說的，我只有一輛車，一台奧迪Q8。」

韋德坦言，自己就是那種若是戶頭裡少了一大筆錢就會感到非常不舒服的人，「因此我常告誡自己不要亂買東西。」而這篇接受《雅虎財經》訪問的文章也受到熱烈迴響，不過多數人都在挖苦韋德，有網友就說自己每年只靠兩萬美金生活，若韋德擔心沒錢自己很樂意跟他交換。

熱火從今天起一連三天舉行韋德的球衣退休儀式相關紀念活動（L3GACY Celebration），今天會在主場播放韋德生涯經典影片，23日與騎士隊的中場時間舉行韋德3號球衣的退休儀式，最終日熱火主場則將播放由ESPN製作的韋德紀錄片。