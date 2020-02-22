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NBA／灰狼唐斯左手腕骨折 至少缺陣兩周
灰狼隊今天宣布，當家中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）因左手腕骨折，將至少缺席兩周時間，之後再接受複檢，確認傷勢復原情況，而他高掛免戰牌，首次與新援羅素（D'Angelo Russell）合體必須再等等。
唐斯在11日對戰暴龍隊的比賽還上場近37分鐘，攻下23分、10籃板、7助攻，不過之後他就缺席了對黃蜂的比賽。之後他接受核磁共振檢查後，被診斷為左手腕受傷，並在明星周期間接受複檢。
經過複檢後，唐斯確認為左手腕骨折，球團宣布他至少需缺席兩周時間，灰狼官方寫道：「儘管唐斯一直在努力治療，以期重返賽場，但過去幾天中他與多位專家評估，團隊也將繼續搜集最佳的相關資訊。」
本季唐斯就曾因左膝扭傷缺席了15場比賽，現又因手腕傷勢高掛免戰牌，他本季出賽35場，場均上場時間33.9分鐘，可繳出26.5分、10.8籃板、4.4助攻，不過本季球隊戰績並不理想，16勝37負的戰績僅優於西區墊底的勇士隊。
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