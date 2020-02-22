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NBA／第三度洛城內戰日期確定 改至4月10日進行

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導

因洛杉磯湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）意外驟逝而順延的本季第三度「洛城內戰」，經過多日討論後終於訂出補賽時間，將於台灣時間4月10日10時30分舉行。

本季第三次「洛城內戰」本該於上月29日進行，卻因為布萊恩意外驟逝而無法進行，經過聯盟與各隊商討後，賽程也做出調整，除了確定該場次日期外，連帶幾場湖人、快艇的比賽也受到影響。

史坦波中心將從台灣時間4月7日起連續進行4場比賽，4月7日快艇隊主場對戰公牛（原為4月9日），隔天起湖人將迎戰主場三連戰，分別對上勇士隊（原為4月10日）、公牛隊（原為4月8日）及快艇。

本季湖人在詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）領軍下，打出41勝12負的戰績，穩居西區龍頭，外界也十分看好「紫金軍團」能夠重返榮耀。

近日戴維斯受訪時談到是否必須要在本季為布萊恩奪冠時，他表示，「不，我們會盡所能讓他感到驕傲，努力訓練並打好每場比賽，展現他所代表的東西。假如這讓我們奪冠，顯然對我們和他都意義重大，但我們不想為自己施加太大壓力，無論這賽季發生什麼，我知道他都在天上守著我們，為我們驕傲。」

湖人 快艇 布萊恩

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