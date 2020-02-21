NBA／聞厄文報銷很難過 籃網教頭：只能展望下季

籃網球星厄文（Kyrie Irving）去年11月首度被診斷出肩部受傷後，依然繼續拚戰，為避免動手術，厄文去年12月24日選擇注射可體松治療，經過長時間治療仍難逃動刀一途，也因此宣告賽季報銷。

面對當家球星下半季缺陣，籃網明星賽後首戰對上76人依舊展現十足韌性，一路拼到延長賽才以些微分差落敗。然針對厄文賽季報銷一事，籃網總教練亞特金森（Kenny Atkinson）深感無奈，表示：「我希望能有時間來搞定隊上的問題，保持球隊的穩定性，還有化學效應，以及如何正確地使用厄文，但現在看來是沒辦法了。」

亞特金森補充：「我們必續在下個賽季重新振作，並且盡快找出答案，不過厄文報銷的消息還是讓人很難過。」

「我們把球員的建康視為首要之務，我們得展望未來，必須有更大的藍圖，不只是這2到3個月，而是未來的2到3年。」

厄文傷病史相當豐富，生涯有6個賽季都至少缺陣15場比賽，且已不是首次因傷病被迫提前關機，2015年總冠軍賽也因傷到左膝蓋骨無緣繼續奮戰，2017-18賽季同樣傷到左膝而提前放假。對此，可能為籃網來季的潛在隱憂，雖手握明星，然是否能維持明星續戰力，將會是籃網的課題之一。