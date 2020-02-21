NBA／取39分加時退籃網 安比德自詡全球最佳球員

76人今日主場迎戰籃網，在當家控衛西蒙斯（Ben Simmons）缺陣下，安比德（Joel Embiid）一人帶隊豪取39分16籃板，帶領費城大軍在下半場逆轉比賽，終場以112:104守住主場；身為致勝功臣，安比德賽後豪言自己是全世界最好的球員。

今天為明星週末後76人首戰，3度入選明星賽的安比德，賽後被問及入選及參賽感言，他表示：「明星賽很好玩，但也只是證明我在這，屬於這個聯盟，是世界上最好的球員。我更希望的是每晚都能挺身而出，努力比賽，幫助球隊贏得勝利，然後爭取總冠軍。」

雖然安比德用說的聽似輕鬆，但此役戰況充滿高低起伏，76人先於開局取得22:6大幅領先，卻又在次節一舉葬送領先優勢，曾一度落後達20分，狀態起伏不定甚至引起球迷不滿，噓聲四起。好在76人即時回神，加上教練啟用後衛巴克斯（Alec Burks）擔任控場，才成功止血。

此外安比德始終保持的侵略性也是逆轉關鍵，他賽後說道：「我必須保持侵略性，我領了幾支進攻犯規跟三秒違例都是很好的證明，但我沒有因此受影響，就是持續保持侵略性。」

本場76人勝出，將主場戰績提升至26勝2敗，緊接著將作客挑戰公鹿主場，對於是否有信心再度擊退鹿群，安比德自信滿滿表示：「當然。第一次對戰我們就打爆他們了，雖然第二次交手沒有贏，但輪到我們再打爆他們一次了。」