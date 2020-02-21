NBA／巴克利力挺貝萊因 直言騎士愚蠢、不專業

騎士前教頭貝萊因（John Beilein）上任不到一年，就決定在總教練一職上和騎士分道揚鑣，成為騎士動亂下的犧牲品。雖無奈下台，但獲得「惡漢」巴克利（Charles Barkley）力挺，巴克利更直言騎士「愚蠢、不專業」。

貝萊因新賽季離開大學籃壇，接手騎士教鞭，本預期會有一番作為，無奈無法適應，僅執教54場比賽便早早下課。對此他本人表示：「我發現一直輸球很艱難，今年比我想像的還要身心俱疲。如果持續下去很有可能對我的健康，甚至家庭氣氛造成打擊。剩下甚至未來的賽季，我可能無法做到最好，這對球員、教練團跟輔助人員來說很不公平。」

雖貝萊因感到自責，但巴克利可不這麼認為。後者於節目上力挺貝萊因，並認為騎士作法失當，直批球團「愚蠢、不專業」，同時不忘指責球員，表示：「我覺得老將們沒有領導風範，年輕人也覺得自己好像很強，所以希望教練被炒。他們確實做到了，但我為此感到噁心。」

巴克利繼續補充：「貝萊因是總教練欸！我相信他是好人。至於那些抱怨『練太兇、檢討太多影片』的小孬孬，我只聞到腐敗的臭味。對，就是臭。這對貝萊因完全不公平。如果教練是錯的，我大可直接批評他。同樣的，球員錯了我也不會留情。總之我對騎士對待貝萊因的態度相當作嘔。」