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NBA／出拳遭驅逐出場 衛少：我總被當壞人

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
衛少與勇士球員爆發口語爭執，最終也因吞2次T被驅逐出場。 美聯社
衛少與勇士球員爆發口語爭執，最終也因吞2次T被驅逐出場。 美聯社

休士頓火箭在今天出戰金州勇士的比賽中外線砲火全開，全場投進25顆三分球，並以30分差距大勝對手，不過球隊主控衛斯特布魯克Russell Westbrook）在第四節時一次非故意的出拳打中勇士李（Damion Lee），讓他吞下本場比賽第二次技術犯規遭驅逐出場，讓他賽後直言總是被當作壞人對待。

火箭今天出戰年輕的勇士絲毫不留情面，首節就取得21分領先優勢，第四節更一度將差距擴大到30分以上，不過在比賽最後六分多鐘時，衛斯特布魯克在一次卡位過程中，左手不慎打中勇士李，遭到吹判技術犯規，同時也是個人本場比賽第二次技術犯規。

在裁判觀看重播畫面過程中，衛斯特布魯克又陸續與勇士球員爆發口語爭執，讓他瞬間成為勇士主場的最大反派，在最終裁判仍維持原判下，他也在滿場球迷噓聲中退場，成為本場比賽一大插曲。

賽後在談到這場衝突事件時，拿下21分10助攻的衛斯特布魯克說：「我總是被描繪成一個壞人，讓我的處境變成『你看，衛斯特布魯克就是衛斯特布魯克。』的感覺，當然我必須做得更好才對，讓自己盡可能地展現出最高的標準，並且不要有任何犯錯空間，來讓某些人有機會將我描繪成一個不是我的人，因為這樣並不公平。」

勇士 衛斯特布魯克 Russell Westbrook

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