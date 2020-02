NBA／詹皇不計前嫌 發文力挺史密斯重返聯盟

NBA交易截止多日,球隊開始著眼買斷市場進行補強,去年成為自由球員的「神經刀」史密斯(J.R. Smith)再有機會重返聯盟,今日也獲得身為前隊友的湖人球星詹姆斯(LeBron James)發文力挺。

史密斯於去年與騎士協議買斷,據報導當時他無法忍受球隊委靡不振,因而提出此要求。好在騎士球團相當通人情,再加上史密斯的當時年薪近1500萬美元,且只繳出場均6.7分,明顯未達水準,最終雙方決定和平分手。目前史密斯仍積極自主訓練,期盼重返NBA,而近日的買斷市場正是大好機會。

身為史密斯前隊友的詹姆斯,不計前嫌在個人Instagram發布現實動態表達支持,寫道:「這小子可以投進相當高難度的球。我們當年都叫他911,只要情況危急,球給他就能解決問題。」。

LeBron gave a shoutout to J.R. Smith last night on IG pic.twitter.com/Eti1FE5xl1