NBA／詹皇不計前嫌 發文力挺史密斯重返聯盟

NBA交易截止多日，球隊開始著眼買斷市場進行補強，去年成為自由球員的「神經刀」史密斯（J.R. Smith）再有機會重返聯盟，今日也獲得身為前隊友的湖人球星詹姆斯（LeBron James）發文力挺。

史密斯於去年與騎士協議買斷，據報導當時他無法忍受球隊委靡不振，因而提出此要求。好在騎士球團相當通人情，再加上史密斯的當時年薪近1500萬美元，且只繳出場均6.7分，明顯未達水準，最終雙方決定和平分手。目前史密斯仍積極自主訓練，期盼重返NBA，而近日的買斷市場正是大好機會。

身為史密斯前隊友的詹姆斯，不計前嫌在個人Instagram發布現實動態表達支持，寫道：「這小子可以投進相當高難度的球。我們當年都叫他911，只要情況危急，球給他就能解決問題。」。

LeBron gave a shoutout to J.R. Smith last night on IG pic.twitter.com/Eti1FE5xl1 — LeBron Wire (@LeBron_Wire) February 20, 2020

詹姆斯此舉實屬難能可貴，因史密斯曾在2018年總冠軍賽犯下荒唐失誤，導致騎士當時錯失贏球機會，當年騎士也遭0:4橫掃，此後史密斯也常淪為笑柄。如今詹姆斯公開力挺史密斯，再度展現出其大器一面。