快訊

台南市將軍區發生槍擊命案！一死一重傷 槍嫌逃逸

NBA／詹皇不計前嫌 發文力挺史密斯重返聯盟

聯合新聞網 / 綜合報導
湖人球星詹姆斯(右)不計前嫌，力挺「神經刀」史密斯(中)重返NBA。 歐新社
湖人球星詹姆斯(右)不計前嫌，力挺「神經刀」史密斯(中)重返NBA。 歐新社

NBA交易截止多日，球隊開始著眼買斷市場進行補強，去年成為自由球員的「神經刀」史密斯（J.R. Smith）再有機會重返聯盟，今日也獲得身為前隊友的湖人球星詹姆斯（LeBron James）發文力挺。

史密斯於去年與騎士協議買斷，據報導當時他無法忍受球隊委靡不振，因而提出此要求。好在騎士球團相當通人情，再加上史密斯的當時年薪近1500萬美元，且只繳出場均6.7分，明顯未達水準，最終雙方決定和平分手。目前史密斯仍積極自主訓練，期盼重返NBA，而近日的買斷市場正是大好機會。

身為史密斯前隊友的詹姆斯，不計前嫌在個人Instagram發布現實動態表達支持，寫道：「這小子可以投進相當高難度的球。我們當年都叫他911，只要情況危急，球給他就能解決問題。」。

詹姆斯此舉實屬難能可貴，因史密斯曾在2018年總冠軍賽犯下荒唐失誤，導致騎士當時錯失贏球機會，當年騎士也遭0:4橫掃，此後史密斯也常淪為笑柄。如今詹姆斯公開力挺史密斯，再度展現出其大器一面。

Instagram

相關新聞

例行賽70勝&總冠軍 公鹿能完成哪個？

公鹿46勝8敗，勝率8成52，整季排名第一，例行賽還剩下28場，如果公鹿想要達到70勝門檻，成為史上繼1996年公牛和2016年勇士之後第三支70勝球隊，公鹿剩下比賽必須至少打出24勝4敗戰績才能達標

灌籃冠軍只是虛名 葛登本業應該變好魔術

最近一週以來，本屆明星週灌籃大賽的爭議決賽輪話題不斷，最強的無冕王扣將葛登(Aaron Gordon)，第三度叩關灌籃大賽，卻於眾人一片抱不平的聲浪中屈居亞軍，並被戲稱為史上最強亞軍。握有關鍵分數的評

NBA／楊恩飆50分巴特勒心服 熱火主帥也嘆無能為力

亞特蘭大老鷹年輕主控楊恩（Trae Young）在今天出戰邁阿密熱火的比賽中拿下個人生涯新高的50分，成為老鷹近19年來...

NBA／決定接受右肩手術 厄文本季提前報銷

籃網隊今天作客費城，總管馬克斯（Sean Marks）卻在賽前帶來利空消息，本季受到肩傷困擾的球星厄文（Kyrie Ir...

NBA／出拳遭驅逐出場 衛少：我總被當壞人

休士頓火箭在今天出戰金州勇士的比賽中外線砲火全開，全場投進25顆三分球，並以30分差距大勝對手，不過球隊主控衛斯特布魯克...

NBA／詹皇不計前嫌 發文力挺史密斯重返聯盟

NBA交易截止多日，球隊開始著眼買斷市場進行補強，去年成為自由球員的「神經刀」史密斯（J.R. Smith）再有機會重返聯盟，今日也獲得身為前隊友的湖人球星詹姆斯（LeBron James）發文力挺。

NBA／全明星周休賽 湖人不忘備戰冠軍路

因球隊優異表現，擔任本季全明星賽詹姆斯隊總教練的湖人隊教頭佛蓋爾（Frank Vogel），在許多球員放假的全明星周仍不得閒，他其與團隊依舊思考著，如何帶領全隊走向NBA總決賽並贏得冠軍。 過去

NBA／對連敗已不陌生 拉文：這是弱肉強食的世界

生涯6年先後待過灰狼和公牛，輸球這件事情對拉文（Zach LaVine）來說並不陌生，甚至可以說是習以為常。但拉文卻不願藉此擺爛，他試著去戰鬥，試著去幫助球隊脫離困境，儘管過程中總是充滿沮喪。

NBA／巴克利力挺貝萊因 直言騎士愚蠢、不專業

騎士前教頭貝萊因（John Beilein）上任不到一年，就決定在總教練一職上和騎士分道揚鑣，成為騎士動亂下的犧牲品。雖無奈下台，但獲得「惡漢」巴克利（Charles Barkley）力挺，巴克利更直

NBA／明星賽初體驗收穫多 布克：經驗分享隊友

雖然只是遞補受傷的里拉德（Damian Lillard）進入明星賽，但對於布克（Devin Booker）來說，終究也是一償宿願，完成生涯明星賽初體驗。 而今年明星賽在進入「目標得分制」後，雙方

NBA／看好維金斯入選最佳防守陣容 格林想起KD

金州勇士在季中交易截止日前送走了羅素，並迎來2014年選秀狀元維金斯（Andrew Wiggins）。當時格林（Draymond Green）已經高呼這對兩隊來說將會是雙贏的交易，如今他又更進一步替維

NBA／字母哥單季15次「30-15」 歐尼爾之後最多

經過明星週期間的短暫假期，安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）持續碾壓式表現。今天面對活塞，僅上場32分鐘，就豪取33分16籃板4助攻3抄截，帶領公鹿取得對活塞的11連勝。

熱門新聞

NBA／楊恩狂轟50分創新高 老鷹主場逆轉熱火

NBA／決定接受右肩手術 厄文本季提前報銷

NBA／多支球隊接洽 湯瑪斯不排除重返綠衫軍

例行賽70勝&總冠軍 公鹿能完成哪個？

NBA／湯普森本季不會復出 仍有望出征東京奧運

NBA／稱詹皇就是控衛 魔術強森：和我處境類似

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。