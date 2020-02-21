NBA／楊恩飆50分巴特勒心服 熱火主帥也嘆無能為力

亞特蘭大老鷹年輕主控楊恩（Trae Young）在今天出戰邁阿密熱火的比賽中拿下個人生涯新高的50分，成為老鷹近19年來首位單場進帳50分的球員，賽後不僅獲得隊友的好評，連熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）都直言，對於楊恩的大號三分球感到無能為力。

年僅21歲的楊恩日前才初嚐全明星賽滋味，下半季的首場比賽他又隨場展現火燙手感，單場投進八顆三分球，拿下個人生涯新高的50分，並幫助老鷹以129：124澆熄熱火，為下半季開初好彩頭。

對於過去六場比賽以平均37.7分10助攻的亮眼表現，幫助老鷹搶下四勝，楊恩直言這種有所發揮又能贏球的感覺讓他感到相當滿意，「這感覺真的很棒，也是我們打球的目的，大家都想要為了勝利而戰，能有出色表現又能贏球，這肯定是最棒的部分。」

不過當被問到是否是因為參加明星賽而激勵了自己時，楊恩則是笑著說：「我從以前到現在，都對自己充滿自信。」他賽後甚至在個人推特上聲稱自己早就預料到今天所發生的事情，來回擊日前遭到熱火前鋒巴特勒（Jimmy Butler）對他的暗酸。

而巴特勒今天賽後則是心服口服的稱讚小老弟表現，「他向我們展示了為什麼他會是一名受到如此關注的年輕球員，以及他在攻守兩端的能耐，在接下來的生涯中，他必須持續拿出這樣的表現。」

熱火主帥史波史特拉同樣對楊恩的表現讚不絕口，「當他進入這種不可思議的節奏時，要想不對他犯規就阻止他出手真的不容易，他在距離三分球六呎（183公分）外就出手，我們實在是無能為力。」