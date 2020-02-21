NBA／今日戰績表 老鷹楊恩飆新高50分滅火
NBA今日戰績表
公鹿 126:106 活塞
熱火 124:129 老鷹
籃網 104:112(OT) 76人
黃蜂 103:93 公牛
灰熊 125:129 國王
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 獨行俠 vs. 魔術（Eleven Sports 1）
08:00 騎士 vs. 巫師
08:30 溜馬 vs. 尼克
08:30 太陽 vs. 暴龍（緯來體育台）
09:00 塞爾蒂克 vs. 灰狼
09:00 金塊 vs. 雷霆
10:00 馬刺 vs. 爵士
11:30 灰熊 vs. 湖人（愛爾達體育1台、Eleven Sports 1）
11:30 鵜鶘 vs. 拓荒者（緯來體育台）
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