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NBA／今日戰績表 老鷹楊恩飆新高50分滅火

聯合新聞網 / 整理
楊恩（左）狂轟50分，領老鷹退熱火。 美聯社
楊恩（左）狂轟50分，領老鷹退熱火。 美聯社

NBA今日戰績表

公鹿 126:106 活塞

熱火 124:129 老鷹

籃網 104:112(OT) 76人

黃蜂 103:93 公牛

灰熊 125:129 國王

火箭 135:105 勇士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 獨行俠 vs. 魔術（Eleven Sports 1）

08:00 騎士 vs. 巫師

08:30 溜馬 vs. 尼克

08:30 太陽 vs. 暴龍（緯來體育台）

09:00 塞爾蒂克 vs. 灰狼

09:00 金塊 vs. 雷霆

10:00 馬刺 vs. 爵士

11:30 灰熊 vs. 湖人（愛爾達體育1台、Eleven Sports 1）

11:30 鵜鶘 vs. 拓荒者（緯來體育台）

NBA戰績排行

體育 火箭

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