NBA／全明星周休賽 湖人不忘備戰冠軍路

因球隊優異表現，擔任本季全明星賽詹姆斯隊總教練的湖人隊教頭佛蓋爾（Frank Vogel），在許多球員放假的全明星周仍不得閒，他其與團隊依舊思考著，如何帶領全隊走向NBA總決賽並贏得冠軍。

過去五個月來，佛蓋爾和他的團隊一直努力保持西區積分榜位置。他說，球隊擁有世界上最好的兩名球星，擁有強大支持系統，儘管如此，很多事情需思考在前。

在球隊20日重新練球時，大多數球員已整整休假一周，參加全明星周末比賽的球員，也有時間休息調整自己。

詹姆斯（LeBron James）談到四天休假的轉變說，幾天的休息隊球員都提供許多幫助，他也嘗試讓自己從比賽中脫離，解壓。

目前湖人隊以41-12領先丹佛金塊隊四場，在西部聯盟中取得第一，但湖人隊在全明星賽後，將碰上一系列具有挑戰的比賽。21日在史坦波中心面對灰熊隊、23日面對波士頓塞爾蒂克隊（Boston Celtics），後者曾在波士頓擊敗湖人隊。3月湖人隊還將面對三支還未戰勝的球隊，密爾瓦基公鹿（Milwaukee Bucks）、費城76人隊和快艇隊。

休假前的湖人隊曾擔心球隊防守強度下降，但在全明星賽前幾周，此情況似乎有所恢復。戴維斯上周擊敗金塊後表示，球隊防守強度有所提高，下半季持續保持這種狀態是必要的。

湖人隊雖然關注交易市場，但不願付出過高的代價，但他們仍密切關注潛在人選，若他們有資格參加季後賽，需在3月1日前簽下球員。