NBA／安比德39分領軍 76人延長賽驚險剪網

克服半場打完10分落後，76人在易籃後找回專注，靠著安比德（Joel Embiid）關鍵罰球將戰線延長，加上巴克斯（Alec Burks）在延長賽適時跳出，以112：104驚險擊敗籃網隊，也將主場連勝數字堆高至12場。

目前打下三連勝的76人，今天面對同樣處於連勝狀態的籃網，不過籃網總管馬克斯（Sean Marks）在賽前透露，受到肩傷困擾的球星厄文（Kyrie Irving）確定將接受右肩手術，球季提前報銷。

76人也趁勢在開賽就打出猛攻，靠著安比德開賽不到4分鐘就猛攻11分帶領下，打出22：6的攻勢，卻在中段起陷入進攻「當機」情況，先是首節結束被對手追到6分差，次節又被籃網勒佛特（Caris LeVert）獨拿11分，率隊打出32：16攻勢成功反超。

易籃後76人試圖振作，安比德再度跳出猛攻13分，巴克斯也挹注9分，三節打完將分差縮小至1分差。決勝節兩隊展開拉鋸，最後3分多鐘，籃網靠著丁威迪（Spencer Dinwiddie）、喬丹（DeAndre Jordan）接連跳出，成功要回6分領先。

但76人不輕言投降，哈里斯（Tobias Harris）成功補籃擺進2分，巴克斯、安比德連續4罰命中在終場前35.9秒將比分追平。丁威迪雖立刻命中2分，卻又賠上犯規將安比德送上罰球線，他兩罰俱中再度助隊扳平，並賞給錢德勒（Wilson Chandler）一記火鍋，也讓比賽進入延長賽。

延長賽丁威迪2罰1中突破僵局，76人立刻靠著巴克斯「三分打」還以顏色，球隊在他獨拿5分帶領，加上安比德兩罰俱中鎖住勝果，最終就以8分差取勝，驚險收下四連勝。

安比德繳出全場最高的39分、16籃板，外帶助攻、抄截、阻攻各2，哈里斯22分、12籃板、4助攻，關鍵時刻有好表現的巴克斯也有19分；落敗的籃網則以勒佛特25分最佳，丁威迪22分、5籃板、8助攻次之。