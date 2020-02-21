NBA／多支球隊接洽 湯瑪斯不排除重返綠衫軍

在季中交易截止前被巫師隊交易而成為自由身的「小刺客」湯瑪斯（Isaiah Thomas），近日受訪時提到目前有多支NBA球隊與他洽談，他也會做出最有利的選擇，目前能做的就是盡量保持耐心，也準備好要去抓住任何機會。

湯瑪斯在季中被巫師交易至快艇隊，但卻隨即遭快艇裁掉成為自由球員。儘管目前仍在待業中，湯瑪斯仍努力維持狀態，等待重返NBA的那一天。

「我不會說出具體有哪些球隊，但我們已經接觸了很多支球隊，這些球隊對我很感興趣，我們會做出最有利的選擇。」湯瑪斯説，「我們知道這事可能很快發生，但在此之前我只是盡可能保持耐心，同時我也準備好要去抓住任何機會。」

湯瑪斯認為，自己的優勢就在於豐富的經驗，「若是加盟一支季後賽球隊，我將是他們需要的那塊拼圖，但若是支正在崛起的年輕球隊，我將作為一名老將來幫助年輕球員，我會抓住並利用好任何機會。」

他也坦言很意外會遭到快艇裁掉，但經過這段時間的歷練後，湯瑪斯十分清楚NBA就是商業，「這也是我NBA九年生涯中讓我明白的道理，雖然這發生了，我還是把它當作一分禮物，無論別人如何理解都沒關係，我只需要找到繼續前進的最好方式就好。」

同時湯瑪斯也表示，若有機會也十分願意重返波士頓，「我對塞爾蒂克沒有怨恨，他們也知道這點，我十分熱愛波士頓這座城市，如果有機會重返，我很願意成為他們的一份子，我總是對任何能在NBA打球的機會保持開放態度。」

不過之前「綠衫軍」總管安吉（Danny Ainge）曾表示，球隊對買斷市場上的球員沒有太大興趣，且不確定湯瑪斯是否適合現在的塞爾蒂克，暫時沒有簽下他的意願。