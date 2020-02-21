NBA／字母哥全能演出 公鹿賞活塞五連敗

結束全明星周後，公鹿隊今天作客底特律，靠著安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、米道頓（Khris Middleton）合攻61分，一路壓著對手打，最終以126：106輕取對手，也讓活塞隊苦吞五連敗。

目前以46勝8負戰績傲視全聯盟的公鹿，結束假期後首戰狀態依舊維持高檔，首節在「希臘怪物」開賽僅不到4分鐘就猛攻10分帶領下，單節打出32：18攻勢，次節米道頓也貢獻11分，半場打完公鹿就領先多達29分。

易籃後活塞試圖反攻，儘管進攻端有所回應，加洛威（Langston Galloway）單節獨拿10分，但防守端壓不住公鹿攻勢，始終無法有效將分差縮小，最終公鹿就以20分差輕鬆收下勝利。

安戴托昆波此役表現依舊亮眼，繳出33分、16籃板、4助攻、3抄截、1阻攻的全能表現，而球隊也在他的帶領下持續穩坐聯盟龍頭寶座，也因此多位聯盟高層都一致認為，安戴托昆波會與公鹿續約，他在2017年夏天與公鹿簽下一紙四年一億美元的合約，合約將在2021年夏天到期，預計他能與公鹿達成五年超級頂薪續約。

除了安戴托昆波外，米道頓28分、8籃板，布萊德索（Eric Bledsoe）19分、洛培茲（Brook Lopez）18分；而落敗的活塞雖有6人得分達雙位數，但團隊出現高達22次失誤種下敗因，伍德（Christian Wood）18分、11籃板最佳，布朗（Bruce Brown）16分、10籃板。