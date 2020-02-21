NBA／籃網總管重申 杜蘭特本季不會復出

因阿基里斯腱斷裂目前仍在積極養傷的籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant），雖然日前流傳出一段他練球的影片，讓外界又燃起他本季復出的希望，不過籃網總管馬克斯（Sean Marks）今天受訪時反覆重申，杜蘭特本季不會復出。

杜蘭特在上季效力勇士隊時，在總冠軍賽第五戰再度傷退，最終確診為右腳阿基里斯腱斷裂，隨後接受手術，並在去年夏天離開了勇士，轉披籃網球衣。

而外界也持續關心杜蘭特傷勢恢復狀況，日前一段杜蘭特的投籃訓練影片引發球迷關注，展現傷勢與身體似乎已無大礙，但對於外界期待他能在本賽季結束前復出，就先被他的母親旺達（Wanda Durant）否認，表示兒子目前並無這樣的計畫。

今天籃網作客費城，賽前總管馬克斯除了帶來厄文（Kyrie Irving）確定將動右肩手術、本季提前報銷的利空消息外，也在受訪時反覆重申，杜蘭特本季不會復出，他表示，任何關於杜蘭特本季復出的言論都不是來自籃網方面。