NBA／復出再等等 里拉德：或許會缺席3、4場

拓荒者隊球星里拉德（Damian Lillard）在全明星周前不慎拉傷腹股溝，原本他希望能利用這段時間養傷，趕上下半季開打，不過他今天未參與球隊訓練，同時他表示，自己或許會缺席3到4場比賽。

里拉德在13日與灰熊隊之戰第四節不慎拉傷右側腹股溝，球隊最終也以敗場作收，賽後他宣布將不會參加今年明星賽和三分球大賽，自己也會利用這段假期好好養傷，力拚在明星賽後復出。

當時里拉德表示，不會讓自己缺席兩場以上的比賽，但今天他並未參與球隊訓練，也坦言自己或許會缺席3、4場比賽。

目前拓荒者戰績25勝31負暫居西區第九名，與第八名的灰熊隊有4場勝場差，要擠進西區八強之列還需努力。里拉德本季代表拓荒者出賽54場，場均上場時間37分鐘，可繳出29.5分、4.4籃板、7.9助攻。