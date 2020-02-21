NBA／決定接受右肩手術 厄文本季提前報銷

籃網隊今天作客費城，總管馬克斯（Sean Marks）卻在賽前帶來利空消息，本季受到肩傷困擾的球星厄文（Kyrie Irving）確定將接受右肩手術，球季提前報銷。

厄文去年7月與籃網簽下了一紙四年價值1.365億美元的合約，本季卻因肩傷所困，之前他就因傷缺陣26場，儘管這段期間他持續注射可體松治療，但狀況並未改善，也讓他決定動刀，轉戰新東家首季畫下句點，本季僅出賽20場，繳出場均27.4分、5.2籃板、6.4助攻。

日前籃網主帥亞特金森（Kenny Atkinson）曾表示，厄文肩膀傷勢一直未完全痊癒，他一直都在努力克服傷勢，而厄文原本也希望能夠避免動刀，但最終仍在諮詢專家後，決定接受手術。

看到隊友動刀，陣中長人喬丹（DeAndre Jordan）説：「從長遠來看，我們希望這支球隊中的每個人都健康。我不知道厄文的想法，他是我的朋友，但我們沒有心電感應，但我希望他健康，不管他做了任何決定，我們都支持他。」

目前籃網戰績25勝28負，在東區排名第七，領先第八的魔術2場勝場差。