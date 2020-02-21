灌籃冠軍只是虛名 葛登本業應該變好魔術

最近一週以來，本屆明星週灌籃大賽的爭議決賽輪話題不斷，最強的無冕王扣將葛登(Aaron Gordon)，第三度叩關灌籃大賽，卻於眾人一片抱不平的聲浪中屈居亞軍，並被戲稱為史上最強亞軍。握有關鍵分數的評審韋德和熱火小老弟底薪灌籃王瓊斯(Derrick Jones Jr.)，自然也都受到不少批評。

然而灌籃大賽的華麗只是一時的激情，相信葛登與生俱來的扣籃能力、創意，早就深深烙印在世人心中，他是唯一能和拉文(Zach Lavine)共同競爭灌籃的力度、美感、延展性的近代歷史級扣將，他並不需要靠著獎盃來證明自己在灌籃層面的價值。

葛登的灌籃美技在兩次參賽中都獲得許多球迷最佳評價，有沒有拿到冠軍其實已經不是那麼重要。 美聯社

回歸賽季重新開戰，再次與灌籃大賽冠軍失之交臂的葛登更應該回歸本業，想辦法讓魔術變好。

續頂級合約後 葛登身手卻下滑

葛登自從簽下四年頂級續約之後，這兩季表現沒有明顯進化之外，反而還比2018年賽季下滑，除了灌籃娛樂之外，他有許多值得提升、留意的場上細節。雖然這是葛登的第六個球季，但他不過年僅24歲，職業生涯顛峰期都還沒來，絕對還有開發的空間。

先天體能條件就是擺在那，葛登必須強化攻守兩端戰力於實戰當中，才是幫助讓自己更有價值，提升在球隊定位，尋求成為領袖的最佳方式。當年2014梯選秀會被譽為是2003年黃金梯次之後，難得一見整體素質之高的大物年，而葛登更是高居當年首輪第四順位風光加入魔術的明日之星。

2014年NBA選秀好手如雲，葛登在第四順位被選中，僅在威金斯、帕克、安比德之後，可見他是非常被看好的球員。 歐新社資料照片

有趣的是經過這麼多年，當年選秀會有許多二輪新秀，進入聯盟中的際遇卻比樂透區球員還要好，讓這批樂透選秀的純度自然遭到質疑。葛登當年選秀被認為體能勁爆，擁有不錯的天賦，球風偏向大前鋒，但是6尺8吋的身高卻是硬傷，投籃與運球能力不足，一怕培養壞了就成為不三不四的前鋒球員。

葛登從踏進聯盟從防守做起，慢慢地培養出投籃與中遠距離的射程、運球能力，經過三個球季的磨練，葛登終於在2017-2018賽季迎來他的生涯年，他能繳出場均17.6分7.9籃板2.3助攻的不俗成績單。雖然他例行賽僅出賽58場，但魔術球團看重他，希望他能接下球隊領袖的位置，自然也願意日後奉上誠意的續約價碼，讓葛登一舉躍昇年薪千萬美金俱樂部。

球團一度希望葛登能拉到三號位置培養，在身材上佔到優勢，但葛登顯然打小前鋒的時間裡成效並不理想，他的速度單防碰上對手有些跟不上，進攻端自主持球突破的能力也還不足以完全轉型。所幸，近年小球當道，有助他這種身高不高，球風三四號兼打的球員生存。

葛登(左)生涯前四個球季一直有穩定的進步，因此魔術願意高薪留人，但續約之後表現似乎是不進反退，讓人懷疑是否他的極限已到。 歐新社資料照片

可惜的是，葛登的進步幅度似乎並沒有因此顯著成長，反而就像被定型了，過去兩年沒有更多樣化的開發，投籃射程是擴大了、運球能力、膽識是增加了，但進攻時機選擇與投籃把握度卻一直無法提升，在場上也始終缺乏要成為球隊領袖的霸氣，甚至是二當家都稱不上，在他前面還有佛西維奇(Nikola Vucevic)、佛尼爾(Evan Fournier)。

想成魔術當家球星 葛登須拿出領袖霸氣

葛登不是不好，而是不夠好，看看他本季的數據，場均32.2分鐘14.2分7.3籃板3.1助攻，投籃命中率42.4%，三分球30.8%，罰球命中率67.5%，有效投籃命中率47.3%生涯最低。這般績效配上他的薪資，顯然仍是不符行情。 值得稱讚的是，也許隨著比賽經驗的累積，他解讀比賽的成熟度將有所提升，他本季的助攻失誤比2.3達到生涯最高。

魔術團隊單場失分控制排名全聯盟第一名，他們的輪轉防守體系做得很到位，葛登在這其中扮演著要角，側翼兩端、補防油漆區都有他的身影存在。然而魔術的進攻點選擇實在太少，單場得分排名聯盟倒數第二。葛登在魔術是球團培養的核心之一，除了防守之外，他得加強每一次空檔的把握度，同時學習自主創造進攻機會，打得更有侵略性、更霸氣一些，跳出來幫忙承擔球隊進攻箭頭的責任。

魔術目前暫居東區第八，排名第九的巫師距離他們有三場勝差，而魔術本身距離第七的籃網有兩場勝差。 魔術還處於進可攻、退可守的狀態，下半季還有值得好好衝刺的空間。 且看葛登如何在明星週的灌籃大賽失利之後，重新專注於正規賽當中，幫助球隊爭取季後賽席次，同時改善上半季進攻端不穩的毛病。

想必除了驚為天人的灌籃天賦之外，葛登應該也很希望用他在球場上的競爭力來讓世人記住他這號人物。

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