例行賽70勝&總冠軍 公鹿能完成哪個？

公鹿46勝8敗，勝率8成52，整季排名第一，例行賽還剩下28場，如果公鹿想要達到70勝門檻，成為史上繼1996年公牛和2016年勇士之後第三支70勝球隊，公鹿剩下比賽必須至少打出24勝4敗戰績才能達標。

24勝4敗勝率是8成57，公鹿想要攻上70勝標竿確實有很高難度，但不無可能。70勝跟奪冠，當然奪冠更重要。公鹿上季打出60勝聯盟第一戰績，卻在東區決賽2連勝後被暴龍4連勝逆轉，這樣的經驗教訓令公鹿難忘。

公鹿去年在東區冠軍賽搶下前兩戰，但接下來四戰突然幾位球員輪流失常，讓暴龍演出神奇的4連勝大逆轉。 歐新社資料照片

如果公鹿連續兩年打出聯盟第一戰績，但兩年都無法成功奪冠，2021年夏天「字母哥」安戴托昆波跳出合約後還會不會留在密爾瓦基，誰都無法預料。他有可能去熱火、塞爾蒂克，也可能去勇士、湖人，完成奪冠夢想和目標。字母哥也不排除跟另外兩個兄弟共同組隊，一起征戰NBA，那也是一種家庭夢想。

70勝：可能很難

例行賽剩下三分之一，公鹿還有28場比賽，最後排名衝刺和季後賽卡位階段，比賽勢必更艱難，頑強對手會更多更瘋，最後28場例行賽公鹿想要保持8成5以上勝率難度更高。

另外就是為季後賽備戰，公鹿人手充裕，板凳深度齊全，攻防武器俱備，公鹿並不需要為70勝拚老命，把狀況調整好，減少傷病，用更顛峰狀況迎接季後賽，這才是公鹿爭冠最重要目標。

公鹿在上半球季曾打出一波18連勝與一波9連勝，而且沒有任何一次連敗紀錄，實力確實堅強無比。 美聯社

70勝能拿下最好，如果不能拿下，公鹿基本上還是例行賽第一，擁有季後賽所有主場優勢。持盈保泰，字母哥、米道頓、布萊德索、洛培茲四大核心主力保持健康，調整到最佳季後賽狀況，這才是公鹿要完成的目標。

比起成功奪冠，70勝真的意義不大。

贏得年度總冠軍：50%

公鹿是目前最沒有缺點的球隊，除季後賽主場優勢和陣容深度，有幾個絕對優勢

1、公鹿在得分、籃板、對手投籃命中率、防守效率都是聯盟第一，也是聯盟唯一一支進攻和防守效率都排前三球隊。公鹿4成8投籃命中率第二，每場命中13.9個三分球第四，場均出手38.4個三分球也排第四。

2、字母哥很可能連續兩季摘下MVP，今年字母哥場均上場時間不到31分鐘，場均30分、13籃板、5.7助攻，他比上季再進化。一個更成熟、經歷過上季季後賽失敗的字母哥，本季應該會打得更聰明、更高效。

3、傲人陣容深度，公鹿先發陣容完整，禁區高度和防守一流，原本就很齊全的替補再添加一名205公分前鋒威廉斯(被黃蜂買斷)，經驗、角色、功能性再提升。

公鹿在季後賽還是有兩個明顯隱憂

1、季後賽防守至上，字母哥一旦切不進去，開放式進攻打不進禁區，他的進攻效率和持球就會成功球隊罩門。上季季後賽，去年籃球世界杯，字母哥都被區域聯防層層困死。

2、米道頓是字母哥外公鹿第二號球星，場均20.4分、6.1籃板、4.3助攻，投籃命中率5成，三分球命中率4成38，都是優質球星。上季季後賽米道頓的表現打了七折，在季後賽防守壓力下場均只有16.9分。

公鹿射手米道頓平均得分從上季的18.3進步到本季的20.4，更可怕的是投籃命中率還從44.1%進步到嚇死人的50.1%！他在季後賽若還是不能發揮全部功力，將是公鹿的一大隱憂。 美聯社

公鹿雙核心球星季後賽如果打不出例行賽效率和作用，公鹿季後賽就會變得平凡，並遭到暴龍、塞爾蒂克、76人、熱火的強力威脅。

東區今年除了公鹿，還有四支虎視眈眈球隊，暴龍韌性十足不容低估，塞爾蒂克強悍高效又有深度，熱火鐵血+防守+速度都完美，76人天賦滿滿，陣容齊全，公鹿如果季後賽不能打出更好狀況，一切都很難說。

公鹿在季後賽首輪不論遇到魔術或籃網都是小菜一碟，但第二輪就可能碰上76人、溜馬、熱火等隊，仍然是大意不得。 美聯社

公鹿實力打進東決應該沒有問題，但字母哥必須要能突破區域聯防困境，同時打出更穩定進攻效率，公鹿才有機會以例行賽第一種子打進總冠軍賽。

公鹿奪冠機率一半一半，關鍵還是在字母哥季後賽表現和臨場發揮，他必須證明自己擁有MVP實力，沒有球路和球技罩門。