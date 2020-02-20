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NBA／不僅明星賽沿用 季中錦標賽也擬採目標得分制

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
明星賽獲好評，季中錦標賽也擬採目標得分制，圖為明星賽詹姆斯(左)與安戴托昆波(中)。美聯社
明星賽獲好評，季中錦標賽也擬採目標得分制，圖為明星賽詹姆斯(左)與安戴托昆波(中)。美聯社

NBA全明星賽在今年採取新賽制後獲得各界一致好評，聯盟營運總監史布勞爾（Byron Spruell）在今天也宣布，未來不僅明星賽可能繼續沿用此賽制，更可能在不久後將上路的季中錦標賽中實施第四節目標得分制，增加比賽的可看性。

NBA今年明星賽在第四節採取目標得分制，並且為了向已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）致敬，定下了目標分「24分」，最終詹姆斯（LeBron James）隊靠著戴維斯（Anthony Davis）的關鍵罰球以一分差距取勝。

對於今年明星賽打出了近年來最佳的競爭度，NBA營運總監史布勞爾今天也透露，目前聯盟正在考慮未來的明星賽中延續此制度，且同樣在討論中的季中錦標賽也可能採用此賽制，並考慮在淘汰賽階段將比賽時間縮減到40分鐘。

目前聯盟最新版本的季中錦標賽賽制，包括小組賽與前八名淘汰賽兩階段，其中小組賽預計在美國時間耶誕節至馬丁路德紀念日期間舉行；此外，在東、西區七至十名間也將引進單獨的錦標賽，來競爭兩賽區最後兩個季後賽席次。

史布勞爾透露，雖然聯盟不會在今年四月的理事會中進行這兩項錦標賽的投票，不過已有不少人表態支持，並可能在未來某一時間點一次拍板定案，最快2021-2022賽季就可能開始施行。

NBA 詹姆斯

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