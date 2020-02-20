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NBA／季賽過半 新人王得主五將看好

世界日報 / 彭廣揚
灰熊隊莫蘭特。 路透
灰熊隊莫蘭特。 路透

依循目前的發展形勢看來，NBA年度最佳新人的榮銜，最有希望的候選人包括華盛頓巫師隊前鋒八村壘（Rui Hachimura）、邁阿密熱火隊後衛納恩（Kendrick Nunn）、紐奧良鵜鶘隊前鋒威廉森（Zion Williamson）、克利夫蘭騎士隊後衛波特（Kevin Porter Jr.）、以及曼菲斯灰熊隊後衛莫蘭特（Ja Morant）。

剛剛歡度22歲生日，八村壘因為受傷本季只出賽30場，平均每場得13.9分6籃板1.5助攻，投籃命中率48.7%，三分球命中率23.6%，罰球命中率82.6%。八村壘在2019年12月1日對抗洛杉磯快艇隊時，曾經獲得個人NBA生涯單場最高的30分。

現年19歲的威廉森，身高略比八村壘矮，也是職司大前鋒。由於受傷，威廉森球季開始後缺席44場比賽；2020年1月22日首次亮相18分鐘18秒就獨得22分，包括四次三分球百發白中。2月11日在主場，威廉森在生涯第九場職籃比賽、率隊擊退波特蘭拓荒者隊時，成為NBA史上第一位只花不到30分鐘就繳出得分超過30分、籃板和助攻都在5次以上的菜鳥。

20歲的莫蘭特則是2019年選秀榜眼，他在2月9日隨隊客場出戰巫師隊，上場35分鐘得到27分10籃板10助攻，這是他NBA生涯首次「大三元」。他在本季已經出賽48場，平均每場得17.6分7.1助攻，投籃命中率49.3%，三分球命中率35.8%，是全聯盟排行前10名的「第四節專家」，常在終場前發動關鍵性助攻和搶分。

現年19歲的波特，是騎士隊倚重的小前鋒和得分後衛；雖然至今只有兩次先發出賽，但是善於防守，又能夠分擔攻擊壓力，他在本季共出賽42場，平均每場比賽在陣22分鐘、得到9.8分，投籃命中率45.9%，三分球命中率34.7%。

納恩現年24歲，是熱火隊目前最有潛力和價值的新秀之一，已經連續三次榮獲東區「每月最佳新人」獎項，他在本季已經先發出賽51場，平均每場得到15.3分，投籃命中率43.9%，三分球命中率34.1%。

最佳新人，五將爭任！

克利夫蘭騎士隊後衛波特。 美聯社
克利夫蘭騎士隊後衛波特。 美聯社

邁阿密熱火隊後衛納恩。 法新社
邁阿密熱火隊後衛納恩。 法新社

紐奧良鵜鶘隊前鋒威廉森。 美聯社
紐奧良鵜鶘隊前鋒威廉森。 美聯社

巫師隊八村壘。 法新社
巫師隊八村壘。 法新社

威廉森 NBA 巫師

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