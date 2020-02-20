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NBA／與明星賽擦身 灰熊莫蘭特：將來絕對有機會
灰熊20歲菜鳥後衛莫蘭特（Ja Morant）本季打出亮眼表現，助隊擠身西區前八強，而在里拉德（Damian Lillard）明星賽前夕受傷後，原有不少呼聲看好莫蘭特頂替入選，儘管最終生涯首度明星賽仍落空，但他並不氣餒，認為現階段最重要的是增進自己能力，將來憑藉自身能力入選。
今年NBA全明星周日前在芝加哥圓滿落幕，而在明星周來臨前，里拉德卻不慎遭遇腹股溝拉傷，而他的頂替人選除了太陽隊布克（Devin Booker）外，也有不少人認為莫蘭特有機會入選。
「我認為自己值得候補入選，根據我自己的表現還有球隊本季的成績。」本季上場48場，場均上場29.9分鐘、繳出17.6分、3.5籃板、7.1助攻的莫蘭特說，「但這當然不是自己能決定的事，我需要做的就是做好自己，把握住能掌握的東西。」
雖然無緣生涯首次全明星賽，莫蘭特仍發文自勉，寫下「我會準備好，總有一天我的機會會來臨。」他解釋，作為一名新秀，很榮幸能被討論成為候補人選，「我相信自己有能力在將來入選全明星，現階段最重要的是要讓自己更努力。」
目前灰熊戰績28勝26負、排名西區第八名，領先第九名的拓荒者有4場勝場差，對此莫蘭特仍不自滿，他說：「我認為我們需要保持現在的心態，永不滿足、繼續前進，在賽場上努力競爭。」
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