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NBA／洛城球隊比一比 強森：快艇深度更佳

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導
湖人隊傳奇球星「魔術」強森（Magic Johnson）近日受訪時坦言，快艇隊的陣容深度比老東家強。 美聯社
湖人隊傳奇球星「魔術」強森（Magic Johnson）近日受訪時坦言，快艇隊的陣容深度比老東家強。 美聯社

洛杉磯兩支球隊都被外界看好能夠問鼎總冠軍，不過湖人隊傳奇球星「魔術」強森（Magic Johnson）近日受訪時坦言，快艇隊的陣容深度比老東家強，同時點出「紫金軍團」還需要穩定的第三得分點。

快艇在本季從暴龍隊挖來新科FMVP雷納德（Kawhi Leonard），並吸引來喬治（Paul George），加上強大的板凳深度，目前雖以37勝18負暫居西區第三，不過兩度在「洛城內戰」中勝出。

反觀湖人在本季迎來戴維斯（Anthony Davis），與詹姆斯（LeBron James）合作，兩人率隊多次打出至少5連勝的氣勢，目前也以41勝12負的戰績站穩西區龍頭寶座，不過強森認為，若是逐一比較兩支球隊的話，快艇的板凳深度確實比湖人好。

「如果以單一球員來比較，從板凳深度來說，快艇可能比湖人更好。」強森説，「在我看來，戴維斯和詹姆斯會是關鍵，他們必須要統治系列賽，但他們還需要穩定的第三得分點。」

強森還認為，「洛城內戰」有機會在西區決賽上演，他們之間的勝者將會和「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）所領軍的公鹿隊爭奪總冠軍。

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