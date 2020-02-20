聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／洛城球隊比一比 強森：快艇深度更佳
洛杉磯兩支球隊都被外界看好能夠問鼎總冠軍，不過湖人隊傳奇球星「魔術」強森（Magic Johnson）近日受訪時坦言，快艇隊的陣容深度比老東家強，同時點出「紫金軍團」還需要穩定的第三得分點。
快艇在本季從暴龍隊挖來新科FMVP雷納德（Kawhi Leonard），並吸引來喬治（Paul George），加上強大的板凳深度，目前雖以37勝18負暫居西區第三，不過兩度在「洛城內戰」中勝出。
反觀湖人在本季迎來戴維斯（Anthony Davis），與詹姆斯（LeBron James）合作，兩人率隊多次打出至少5連勝的氣勢，目前也以41勝12負的戰績站穩西區龍頭寶座，不過強森認為，若是逐一比較兩支球隊的話，快艇的板凳深度確實比湖人好。
「如果以單一球員來比較，從板凳深度來說，快艇可能比湖人更好。」強森説，「在我看來，戴維斯和詹姆斯會是關鍵，他們必須要統治系列賽，但他們還需要穩定的第三得分點。」
強森還認為，「洛城內戰」有機會在西區決賽上演，他們之間的勝者將會和「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）所領軍的公鹿隊爭奪總冠軍。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言