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NBA／右膝內側副韌帶扭傷 鄧恩4至6周後複診

聯合報 / 記者毛琬婷／即時報導

公牛隊後衛鄧恩（Kris Dunn）在本月初對戰籃網隊，僅上場13秒就因傷退場，經過核磁共振檢查，確定為右膝內側副韌帶扭傷，今天公牛球團再度更新傷情，鄧恩將在四至六周後接受複檢，賽季恐提前報銷。

25歲的鄧恩在2016年投入NBA選秀，首輪第五順位被灰狼隊選中，隔年夏天被交易至公牛，不過他生涯至今大小傷勢不斷，除了首年代表灰狼出賽78場外，其餘球季都受傷勢困擾，出賽不超過52場。

本季鄧恩代表公牛出賽51場，繳出場均7.3分、3.6個籃板和3.4次助攻，又在1日對戰籃網的比賽又受傷退場，今天球團宣布他還必須要休戰四至六周後接受複檢。

而在季中從休士頓被交易至亞特蘭大的卡佩拉（Clint Capela），則因右腳跟骨挫傷還需休息兩周時間，也代表他將缺席七至十場比賽；卡佩拉是火箭、老鷹、灰狼與金塊隊的四方交易中的一員。

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